Asteroidi | gli impatti sulla Terra in 290 milioni anni sono quasi triplicati

meteoweb.eu

: RT @respubliroma: Ma che formiche so ma che se piano gli asteroidi - respubliroma : RT @respubliroma: Ma che formiche so ma che se piano gli asteroidi - respubliroma : Ma che formiche so ma che se piano gli asteroidi - spazialex : ' SPAZIALEX!!!! ma per scrivere le #ermetichedispa prendi gli: Asteroidi anabolizzanti? ' :-( -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Grazie all’analisi deglisul suolo della Luna, condotta dal gruppo dell’università di Toronto e descrittarivista Science, si è scoperto che le collisioni deglicon lae con il nostro satellite siduplicate, se non triplicate, negli ultimi 290dirispetto ai precedenti 700di. Immagini e dati raccolti dalla sonda della LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA hanno consentito di calcolare l’età dei crateri lunari più grandi con meno di 1 miliardo di: confrontandoli con quelli, si è scoperto che erano molto simili e che il tasso diè triplicato sia sul nostro pianeta che sul satellite. Per molto tempo si è ritenuto che il nostro pianeta avesse perso la gran parte dei suoi crateri, ma la ricerca dimostra ora invece che il numero è ridotto non per l’erosione ma semplicemente ...