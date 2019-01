Rimini | multa di mille euro per un anziano | a 85 anni va quasi ogni sera a prostitute

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Era riuscito a farla franca più volte: infatti gli agenti della polizia municipale avevano notato spesso quell’signore fare su e giù con l’auto nella zona difrequentata da. Ma, vista la sua età, nessuno pensava che potesse essere un cliente delle lucciole che stazionano in città. Immaginiamo lo stupore dei vigili quando, durante una delle loro solite perlustrazioni, hanno colto l’uomo sul fatto, a bordo della sua vecchia Lancia Y, con una ‘signorina’, in viale Regina Margherita a Bellariva. Il vegliardo non si è scomposto più di tanto ed ha mostrato agli uomini in divisa i documenti che riportavano la sua data di nascita: 85ben portati, che però non gli hanno impedito di ricevere unasalata, di ben, prevista in questi casi.L’colto in flagrante non ha protestato per ladaTuttavia, a differenza di tanti altri ...