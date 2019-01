Pomeriggio 5 | Matteo Salvini sulla cattura di Battisti | ' è condannato a 4 ergastoli'

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) A margine delladel terrorista Cesare, avvenuta a San Cruz, una città al centro della Bolivia, il ministro dell'internosi è aperto alle telecamere di '5', il talk-pomeridiano condotto da Barbara D'Urso.si apre sul rimpatrio di CesareAi microfoni della nuova puntata di '5', il talk-show di Canale 5 andato in onda nella giornata di martedì 15 gennaio, è intervenuto in un collegamento con Barbara D'Urso il ministro dell'interno, il quale ha rilasciato delle inedite dichiarazioni circa l'estradizione dalla Bolivia all'Italia del terrorista Cesare, che èa dover scontare 4, così come ha riferito il leader della 'Lega'. In diretta TV,ha evidenziato che in un aereo diretto in Italiasarebbe apparso come risollevato da un pesocoscienza: ''Un ...