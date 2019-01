leggo

: Nada, esce il 18 gennaio il suo nuovo album di inediti: 'È un momento difficile, tesoro' - leggoit : Nada, esce il 18 gennaio il suo nuovo album di inediti: 'È un momento difficile, tesoro' -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) S'intitola 'E' un', ildisco didi, in uscita il 182019 per Woodworm Label / distr. Artist First. Illavoro discografico vede il ritorno ...