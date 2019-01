Far Cry New Dawn: I Requisiti PC

gamerbrain

: Saldi settimanali XBOX con game pass ad 1 euro! #GamePass #XBOX #FarCry #Microsoft - giochiscontati : Saldi settimanali XBOX con game pass ad 1 euro! #GamePass #XBOX #FarCry #Microsoft - PCGamingit : Far Cry New Dawn - I requisiti di sistema ufficiali - - diego8740915033 : super hypeado esperando el lanzamiento del far cry new dawn @Ubisoft_Spain -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ad un mese dal lancio di Far Cry New, Ubisoft ha svelato iPC minimi, consigliati e per i più esigenti, ve li riportiamo a seguire.Far Cry New: Tutti iPC Configurazione MinimaSistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit) Processore: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz o AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Memoria RAM: 8 GB Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) o AMD Radeon R9 270X (2GB) o superiore Risoluzione: 720p Video Preset: Low Hard Disk: 30 GB di spazio disponibile Configurazione ConsigliataSistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit) Processore: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz o AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz Memoria RAM: 8 GB Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) o AMD Radeon R9 290X (4GB) o superiore Risoluzione: 1080p Video Preset: High Hard Disk: 30 GB di spazio ...