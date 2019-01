Crisi banche | ora Salvini sfida la Bce

BANCHE E POLITICA/ Da Visco a Renzi : quanti duellanti attorno alla Crisi Carige : Se il Governatore della Banca d'Italia difende l'operato del Governo su Carige, l'ex Premier è pronto ad accusare sia esecutivo che palazzo Koch

Banche : necessari strumenti per una soluzione rapida delle Crisi : "Sono necessari strumenti adeguati e procedure ben definite che, nel nuovo contesto regolamentare europeo, consentano di intervenire in modo rapido ed efficace nelle situazioni di crisi, limitandone ...

Crisi Carige - il governo in campo : «Ma neanche un euro per salvare le banche» Svolta Bce : cosa succede ai risparmiatori : La banca messa in amministrazione straordinaria dalla Bce, il premier Conte: «Non vogliamo un’altra Crisi bancaria e non metteremo un euro pubblico nelle banche»

Il pastificio Rummo è fuori dalla Crisi : ?sottoscritto l'accordo con le banche : Rummo - storica azienda familiare italiana produttrice di pasta di semola di grano duro fondata nel 1846 a Benevento - ha sottoscritto oggi a Milano l?accordo finanziario con...

Crisi - Passera : per le banche il peggio arriva ora - : ... l'entrata del settore bancario dei grandi operatori tecnologici, Amazon piuttosto che Google, che quindi entrano con delle forze pazzesche, e la politica monetaria, che tieni tassi quasi a zero, ...

