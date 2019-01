Allegri | CR7 decisivo? sempre lo stesso

Juve - Allegri : "CR7 qui per vincere. In 11 contro 10 potevamo gestirla meglio" : Sorride Allegri e fa bene. A Gedda arriva il primo trofeo stagionale, il decimo sulla panchina della Juventus. Finora il bilancio parla di 4 scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe italiane dall'...

Globe Soccer - Paratici in cattedra : 'CR7 il top - Allegri più tecnico di Conte. E su Buffon...' : DUBAI, Emirati Arabi Uniti, - La Juventus è diventata ormai un modello, in campo e fuori ed ecco così che il direttore sportivo Fabio Paratici è salito in cattedra durate la XIII edizione della Dubai ...

Globe Soccer Awards : Juventus protagonista a Dubai con CR7 - Allegri e Paratici : L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di ...

Globe Soccer Awards : a Dubai c'è aria di premi per la Juventus con CR7 - Allegri e Paratici : Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l'inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo, 4 gennaio 2010,. ...

Allegri - con CR7 può arrivare Champions : Quanto è importante per la Juve Cristiano Ronaldo? "A fare gol e giocare è il più bravo al mondo - risponde Allegri -. Oggi tutti hanno fatto una buona partita. Si ha la percezione che con Ronaldo ...

CR7 ci ha spiegato perché costa così tanto - Allegri? Ringrazia e gode - : Finisce 1-0, dopo una vita. Inter e Napoli giocano bene, si sfidano a testa altissima, ma alla fine la spuntano i nerazzurri che contro i partenopei non vincevano , e segnavano, da una vita. Serviva ...

CR7 ci ha spiegato perché costa così tanto (Allegri? Ringrazia e gode) : Finisce 1-0, dopo una vita. Inter e Napoli giocano bene, si sfidano a testa altissima, ma alla fine la spuntano i nerazzurri che contro i partenopei non vincevano (e segnavano) da una vita. Serviva una vittoria così a Spalletti, il tecnico a cui rompono le scatole per Zaniolo, talento luccicante del

No Cristiano - no party : Allegri lascia a riposo CR7 - poi si pente e la Juve acciuffa il pari a Bergamo : Cristiano Ronaldo ha raddrizzato le cose per la sua Juventus dopo l’iniziale svantaggio contro l’Atalanta: entrando dalla panchina CR7 è andato in rete per il 2-2 Cristiano Ronaldo non può stare in panchina, oggi Allegri ne ha avuto una chiara dimostrazione. La Juventus ha iniziato infatti l’incontro per la prima volta in stagione in Serie A con il portoghese in panchina. Ebbene, sino all’ingresso in campo di CR7, ...

Atalanta Juventus - Allegri 'Ronaldo in panchina'/ 'Io e Cr7 vedremo la partita insieme' : Massimiliano Allegri l'ha ammesso: 'Cristiano Ronaldo sarà in panchina per Atalanta Juventus'. Il campione per la prima volta non partirà dal primo minuto

Juve : Allegri - CR7 in panchina a Bergamo : "Sono molto contento - ha detto l'allenatore dei bianconeri, ai microfoni di Sky Sport - di quello che sta facendo, come tutti. Quella di quest'anno è stata la sua miglior partenza a livello di gol e ...

Juve - Allegri : "CR7 c'è. Roma - classifica bugiarda. Scudetto a 87-88 punti" : Massimiliano Allegri ne trova una sempre nuova per cercare di tenere aperto il campionato. Così la classifica con cui inizia il trittico di partite natalizie 'è una classifica falsa. Quella vera la ...

Juventus - Chiellini : 'CR7 migliora tutta la squadra. Allegri è la nostra guida' : Passano gli anni, ma lui è sempre lì, seduto al tavolo dei migliori. Giorgio Chiellini ha partecipato al galà dell'Aic insieme ai compagni di squadra Dybala, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro e all'...

Allegri : «CR7 da Pallone d’Oro - vincere per restare a +6» : In conferenza stampa Massimiliano Allegri presenta Juventus-Spal in conferenza stampa: «Ronaldo non concorrerà al Pallone d’Oro? Non lo so, posso dire che lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento. Per me meriterebbe il Pallone d’Oro, l’ho detto arie volte». Ilgol di Dybala in nazionale: «Sicuramente un bel passo in avanti per lui a livello di autostima, anche perché ci tiene molto all’Argentina. È un giocatore in ...