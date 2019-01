Robert Pattinson torna a parlare di Twilight e ringrazia Kristen Stewart

Robert Pattinson - 10 anni di Twilight e di stile : Ma ve lo ricordate Robert Pattinson a Los Angeles per la première di Twilight nell’ormai lontano 2008? Sono passati 10 anni dall’inizio della saga cinematografica che lo avrebbe lanciato nell’olimpo degli attori più amati di Hollywood eppure, almeno a noi, sembra ieri. Sarà che un pò in generale il 2008 è stato uno degli anni più floridi per la cultura pop (il rehab di Britney Spears, l’elezione di Barack Obama ...

Robert Pattinson e il pugno al regista del suo nuovo film : Il mondo patinato del cinema, i numerosi vantaggi del ruolo di attore e così via. Non sempre, perché anche le star cinematografiche sono costrette a lunghi periodi di stress e nervi saldi. Ne sa qualcosa Robert Pattinson, l’attore che ha raggiunto il successo nel mondo per il ruolo di Edward Cullen in Twilight, che ha rischiato lo scontro fisico con Robert Eggers. Il regista di The Witch sta lavorando a una nuova pellicola, “The ...