Parla il fondatore di Huawei | Amo la Cina ma non faccio spionaggio

ilgiornale

: Huawei, parla il fondatore: 'Siamo rimasti incastrati in uno scontro tra nazioni' - gigibeltrame : Huawei, parla il fondatore: 'Siamo rimasti incastrati in uno scontro tra nazioni' - HDblog : Huawei, parla il fondatore: 'Siamo rimasti incastrati in uno scontro tra nazioni' - arocco1992 : Huawei, parla il fondatore: 'Siamo rimasti incastrati in uno scontro tra nazioni' Huawei sta passando un periodo… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Dopo l'arresto della figlia in Canada, le diverse accuse die il fermo di un direttore delle vendite cinese in Polonia, Ren Zhengfei,del colosso delle telecomunicazioni, ha deciso di rompere il silenzio. "Amo il mio Paese, la, sostengo il partito comunista ma non ho mai ricevuto alcuna richiesta da alcun governo di fornire informazioni inappropriate", ha dichiarato l"ex ingegnere dell"Esercito popolare di librazione.Per la quarta volta in tutta la sua vita, l'uomo ha accettato dire ai giornalisti occidentali per difendere l'azienda dalle accuse diinternazionale. Laè infatti sospettata dagli Stati Uniti e da numerosi Paesi di agire per conto di Pechino. "Personalmente non danneggerei mai gli interessi dei miei clienti e io e la mia società non risponderemmo a richieste del genere", ha spiegato Zhengfei."Mi manca mia figlia", ha ...