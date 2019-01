L' ex c t del volley Berruto attacca il governo | Cialtroni e arroganti

Volley – La Revivre Axopower Milano in Puglia per l’anticipo della quinta giornata di ritorno : La Revivre Axopower Milano vuole suonare la quinta sinfonia in Puglia Anticipo della quinta giornata di ritorno contro Castellana Grotte: Giani cerca la vittoria consecutiva numero cinque Castellana Grotte come Modena, o forse più di Modena. La Revivre Axopower Milano è pronta per l’anticipo della quinta giornata di ritorno in programma mercoledì 16 gennaio alle ore 20.30 al Pala Florio di Bari contro la BCC Castellana Grotte. Una partita ...

LIVE Zaksa-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : cucinieri per il riscatto dopo le delusioni in Superlega : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube affronterà l’agguerrita formazione polacca di fronte al proprio caloroso pubblico, si preannuncia una partita particolarmente complicata per i cucinieri che sono reduci dalla sconfitta in campionato contro Perugia e che vogliono immediatamente riscattarsi nella massima competizione ...

LIVE Izmir-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : gli umbri vogliono ipotecare il passaggio del turno : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Arkas Izmir-Sir Colussi Sicoma Perugia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Nelle prime due partite la formazione guidata da Lorenzo Bernardi ha raccolto un netto successo per 3-0 sulla Dinamo Mosca e una convincente vittoria in trasferta a Tours con il risultato di 3-1. I Campioni d’Italia guidano al momento la ...

Week-end tutto sommato positivo per le formazioni del volley Barga : Prima Divisione , sabato 12, Volley Barga - Ctt MONSUMMANO 3-2 26/24 - 22/25 - 17/25 - 25/23 - 15/12 Cronaca: "Rientro al cardiopalma per la nostra prima divisione che ottiene in casa la vittoria ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia per confermarsi in Turchia - Modena per domare il vento dell’Est : Terza giornata dei gironi di Champions League e martedì con doppio impegno, domani, per Perugia e Modena, mentre Civitanova scenderà in campo mercoledì in Polonia. Le squadre italiane hanno iniziato benissimo la kermesse continentale, vincendo tutto quello che c’era da vincere e l’unica sconfitta è quella subita da Modena nel derby di Civitanova. Per questo motivo è fondamentale in chiave superamento del primo turno, il cammino dei ...

Volley - Europei 2019 : le possibili avversarie dell’Italia. Azzurri - pericolo Francia! Evitate Russia - Polonia e Serbia : L’Italia attende di sapere quali saranno le avversarie che dovrà affrontare nella fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile. Il sorteggio si svolgerà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30), a Bruxelles (Belgio) gli Azzurri conosceranno le Nazionali che incroceranno nella prossima rassegna continentale: sono previsti quattro gruppi composti da sei formazioni, le prime quattro si qualificheranno agli ottavi di finale. L’Italia può ...

Volley - Europei 2019 : definite le fasce per il sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia : Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si svolgerà il sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile. A Bruxelles (Belgio) verrà definita la composizione dei quattro gironi da sei squadre ciascuno, le 24 formazioni che parteciperanno alla competizione sono state suddivise in sei fasce di merito: in ogni raggruppamento finirà una Nazionale per fascia. Francia, Slovenia, Belgio e Olanda sono teste di serie in quanto Paesi organizzatori ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 17^ giornata. Piano-Sbertoli per l’impresa - Giannelli solido - Parodi ritorna : Nel weekend si è disputata la 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. FILIPPO LANZA e MASSIMO COLACI. Perugia vince il big match contro Civitanova e si mantiene al secondo posto, in scia a Trento. Nella solita grande giornata di Leon, c’è spazio però anche per i due italiani: il libero è onnipresente (65% in ...

Volley : A1 Femminile - vittorie da tre punti per le prime della classe : ROMA - Terza giornata di ritorno dell'A1 Femminile favorevole alle prime della classe che portano a casa, tutte, vittorie da tre punti. L' Igor Gorgonzola Novara va a vincere per 1-3 sul campo della ...

Volley - SuperLega 2019 : 17^ giornata - Trento torna in testa! Milano-Modena 3-0 davanti ai 12400 del Forum : Trento torna in testa alla classifica della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia era balzata al comando ieri sera dopo aver sconfitto Civitanova nel big match, ma il primo posto dei Block Devils è durato solo una notte: i dolomitici espugnano Vibo Valentia con un agevole 3-0 (si soffre solo nel primo set) e tornano a guardare tutti dall’alto in basso, grandi prestazioni degli schiacciatori Aaron Russell (12 ...

Volley : A1 Femminile - le prime della classe fanno il pieno : I TABELLINI- ZANETTI BERGAMO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3, 21-25 25-23 22-25 18-25, ZANETTI BERGAMO: Courtney 10, Olivotto 5, Smarzek 22, Acosta Alvarado 4, Tapp 12, Carraro 1, Sirressi, L,, Mingardi ...

DIRETTA MILANO MODENA / Streaming video e tv : storia e precedenti del match - Serie A1 volley maschile - : DIRETTA MILANO MODENA: info Streaming video e tv della partita di volley maschile, valida nella 17giornata della Serie A1 Superlega.

Samsung Volley Cup - Nell'anticipo della 16ª giornata la Pomì supera al tie break il Bisonte Firenze : Samsung Volley CUP A1 IL PROGRAMMA della 16giornata Sabato 12 gennaio, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Pomì Casalmaggiore Il Bisonte Firenze 3-2 , 25-21, 25-19, 21-25, 16-25, 15-13, Domenica 13 ...

Samsung Volley Cup – Nell’anticipo della 16ª giornata la Pomì supera al tie break il Bisonte Firenze : Samsung Volley Cup: la Pomì Casalmaggiore supera al tie break il Bisonte Firenze nell’anticipo, pubblico e giocatrici insieme contro la discriminazione delle donne. Domani su LVF TV le altre gare della 16ª giornata La Pomì Casalmaggiore apre la 16^ giornata della Samsung Volley Cup aggiudicandosi al tie break l’anticipo contro Il Bisonte Firenze. Davanti alle telecamere di Rai Sport la sfida regala brividi e spettacolo fino ...