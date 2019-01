Juncker mea culpa | ' Da Ue austerità avventata e troppa importanza a Fmi'

Blastingnews

: Ennesimo mea culpa Ue. Juncker: 'Austerità avventata, con la Grecia non siamo stati abbastanza solidali' - HuffPostItalia : Ennesimo mea culpa Ue. Juncker: 'Austerità avventata, con la Grecia non siamo stati abbastanza solidali' - repubblica : Ue, mea culpa di Juncker: 'Durante la crisi austerità avventata. Poca solidarietà con i greci' [news aggiornata all… - sherpa810 : RT @icebergfinanza: Una nuova Norimberga è necessaria! Ennesimo mea culpa Ue. Juncker: 'Austerità avventata, abbiamo insultato la Grecia e… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Jean Claudenella fase finale del 2018 è stato, indubbiamente, il politico europeo divenuto più celebre in Italia assieme a Pierre Moscovici. Era il periodo in cui l'Italia sembrava andare muro contro muro contro un'Ue ferma sulle proprie posizioni e determinata a non consentire all'Italia di violare i parametri europei per il proprio debito pubblico. In quel periodo lui ed altri si guadagnarono l'appellativo di euroburocrati e venivano accusati, da Salvini o altri del governo, di essere "attaccati agli zerovirgola" e non ai diritti degli italiani. Venivano etichettati come tecnici che non badavano ai bisogni delle popolazioni. Oggi, però, arriva un "meaimportante" del presidente della Commissione Europea rispetto al proprio modo di applicare le regole, sebbene il riferimento a cui si fa caso è quello della Grecia.parla a cinque mesi dalle elezioniha ...