HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove patch di sicurezza

Una ventata di 2019 sui device Huawei : sfondi e temi di HONOR View 20 : Ci terreste a dare una bella ventata di freschezza ai vostri dispositivi Huawei? Puntate, allora, sugli sfondi e sui temi del nuovissimo Honor View 20, disponibili al download e pronti per essere innesti a bordo di tutti gli smartphone del colosso cinese equipaggiati con EMUI 8 e 9. Per chi non lo conoscesse, Honor View 20 è stata da poco annunciato nel territorio cinese, e corrisponde al primo device con display forato del brand in ...

Extra sconto Mediaworld con codice promo : offerte su Huawei P20 Lite e HONOR View 10 Lite fino al 14 gennaio : Gran bella sorpresa l'Extra sconto Mediaword online da oggi 12 e fino a lunedì 14 gennaio. Con un codice promozionale si potranno acquistare non pochi smartphone con un ulteriore risparmio rispetto a quello già interessante dello store. Gli affari migliori riguardano una doppietta di device Android di tutto rispetto: il sempre verde Huawei P20 Lite ma anche l'Honor View 10 Lite. Come approfittare dell'Extra sconto Mediaworld? La promozione ...

Stupenda notizia per device Huawei e HONOR - quelli con Kirin 970 e 980 : Una notizia che farà piacere a molti possessori di dispositivi Huawei e Honor sta investendo in queste ore la Rete, interessando una fetta specifica di terminali (più precisamente quelli equipaggiati con i processori Kirin 970 e 980). Il riferimento è al rilascio dei sorgenti del kernel dei suddetti smartphone, cosa che consentirà agli sviluppatori indipendenti di dare luogo alle più svariate custom ROM (ciò nonostante la decisione da parte ...

Rilancio dei SuperaSaldi Euronics con Huawei P Smart e HONOR 9 Lite il 10 gennaio : nuove offerte : Ci sono nuove interessanti offerte Euronics online che possiamo prendere in esame oggi 10 gennaio per tutti coloro che stanno pensando di acquistare uno Smartphone Android, a partire da prodotti come Honor 9 Lite e Huawei P Smart. Entrambi si riferiscono ad un pubblico che non ha grossissime pretese da un punto di vista hardware e che, al contempo, intendono spendere una cifra contenuta nel portarsi a casa un nuovo device. Proviamo dunque a ...

Deciso calo del prezzo per Huawei P20 Lite - P20 e HONOR 10 su Amazon il 9 gennaio : Ci sono ottime indicazioni oggi 9 gennaio per gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android su Amazon, alla luce di alcune offerte che a mio modo di vedere sono particolarmente apprezzabili soprattutto per chi intende assicurarsi un Huawei P20 Lite, P20 o un Honor 10. Nella settimana in cui il noto store prevede sconti speciali nel settore moda, al punto da lanciare una pagina promozionale apposita, non possiamo certo tralasciare le ...

Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 - HONOR View 10 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Smartphone Android in offerta oggi 6 gennaio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Per l'Epifania sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a fare acquisti?

Huawei Mate 20 Pro si aggiorna insieme ad HONOR Play - che riceve Android 9 Pie : Fin dal primo istante è apparso chiaro come Huawei Mate 20 Pro fosse di gran lunga il top di gamma migliore di sempre uscito dagli stabilimenti di Shenzhen

Redmi non spaventa HONOR : "La sfida tra Huawei e Xiaomi è finita da tempo" : L'arrivo sul mercato di Redmi come marchio indipendente non sembra spaventare HONOR, secondo cui non c'è alcuna competizione tra i brand.

Huawei P20 Lite - P Smart e P8 Lite 2017 e HONOR 9 Lite ricevono le patch di dicembre : Huawei P20 Lite, P Smart, P8 Lite 2017 e HONOR 9 Lite stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza del mese di dicembre 2018.

Pienone di beta EMUI 9 su Huawei e HONOR : tutti i telefoni in test con Android 9 Pie prima del 2019 : Su quali smartphone Huawei e Honor è ora a disposizione la beta EMUI 9? Questi ultimi giorni di dicembre sono risultati fondamentali per un gran numero di smartphone del produttore cinese e attualmente Android 9 Pie è pure in test su un numero notevole di dispositivi. Facciamo il punto della situazione, considerato che, dopo la fase di sperimentazione, ognuno dei modelli protagonisti di questo articolo riceverà appunto il rilascio finale ...

Android 9.0 Pie Beta disponibile per Huawei P10 - P10 Plus - Mate 9 - HONOR 9 e altri : Huawei ha iniziato a rilasciare la versione open Beta di Android 9 Pie per Huawei P10, P10 Plus, Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro, Honor 9 e altri

HONOR e Huawei sempre più da record : +150% fuori dalla Cina e +21% nei ricavi rispettivamente : HONOR e Huawei continuano a maCinare risultati eccezionali: la prima sempre più forte anche al di fuori della Cina, mentre la seconda batte tutti i record per vendite e ricavi.

Proprio per tutti EMUI 9 su Huawei P20 - Mate 10 e HONOR 10 : procedura aggiornamento via HiCare (video guida) : Più EMUI 9 per tutti, verrebbe da dire. Nonostante la gran distribuzione dell'interfaccia Huawei e Honor insieme al sistema operativo Android 9 Pie su dispositivi del calibro del Huawei P20, Mate 10, Honor 10 e non solo, c'è ancora chi lamenta di non essere stato raggiunto dalla notifica via OTA dell'update. Un gran peccato per chi, Proprio in questi gironi di festa e di maggiore relax, avrebbe preferito dedicarsi alle novità del pacchetto ...