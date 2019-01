Elisa Isoardi mette su Instagram i regali ricevuti a Natale Anche una busta con lo

Elisa Isoardi sbotta sui social : 'Ho il dovere di smentire le voci sulla mia vita privata' : Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono una delle coppie più chiacchierate d'Italia. Nonostante la coppia sia scoppiata prima della fine del 2018, moltissimi rumors parlano di un ritorno di fiamma da parte dei due. Addirittura, c'è chi ipotizza che Elisa e Matteo non si siano mai lasciati. Secondo alcuni la scelta di rendere pubblico l'addio, sarebbe stato dettato dal fatto di calmare il clamore mediatico intorno alla coppia. I giorni scorsi ...

Elisa Isoardi Svela la Verità su Matteo Salvini! : La relazione tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, continua ad alimentare il gossip Italiano. Ma qual’è la Verità sul loro rapporto. E’ la stessa Isoardi a Svelare la Verità. Ecco le sue parole… La turbolenta relazione tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi non smette di riempire pagine e pagine di gossip. Sono mesi ormai che il pubblico si chiede se i due si siano veramente lasciati, se stiano passando un momento di crisi, pur ...

Elisa Isoardi si sfoga su Instagram : la verità tra lei e Matteo Salvini : Elisa Isoardi in un lungo post sul suo profilo Instagram chiarisce alcuni dettagli sulla sua vita privata (senza fare nomi). L’irritazione della presentatrice de La Prova del Cuoco deriverebbe, con molta probabilità, da alcune rivelazioni del giornalista, esperto di cronaca rosa, Alberto Dandolo. Quest’ultimo a Radio 2, durante il programma I lunatici, ha rivelato che la Isoardi e Matteo Salvini non si sarebbero mai lasciati. I due ...

Elisa Isoardi e Salvini non sono tornati insieme - lei : 'Notizie prive di fondamento' : Da giorni non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. I due si sono lasciati un paio di mesi fa e a darne l’annuncio è stata proprio la conduttrice de La Prova del Cuoco tramite un post su Instagram. Nelle ultime ore, però, la donna ha voluto smentire le dichiarazioni di Alberto Dandolo sul presunto ritorno con Salvini. Elisa Esoardi smentisce le dichiarazioni di Alberto Dandolo sul ritorno di ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini non si sono mai lasciati : lo scoop di Alberto Dandolo : La conduttrice de "La Prova Del Cuoco" Elisa Isoardi e il vice-premier Matteo Salvini stanno ancora insieme, in realtà, non si sono mai lasciati. Queste sono state le parole del giornalista Alberto Dandolo, intervistato ai microfoni del programma "I Lunatici", un format notturno di Rai Radio2. Alberto Dandolo: "la Isoardi e Salvini non si sono mai lasciati" Lo scorso 5 novembre diventò virale la notizia secondo cui la Isoardi e Salvini si ...

Elisa Isoardi smentisce il ritorno con Matteo Salvini. Dandolo replica : "Non ho detto nulla di nuovo" : Solo qualche ora fa vi avevamo detto che secondo Alberto Dandolo il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la conduttrice Elisa Isoardi non si sarebbero mai lasciati e anzi starebbero pensando di sposarsi nel 2021.La rivelazione del giornalista di Oggi e Dagospia ha scatenato la reazione della presentatrice de La prova del cuoco, che su Instagram ha scritto: Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone, ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sposi nel 2021? : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi potrebbero convolare a nozze nel 2021: a lanciare la bomba è Alberto Dandolo, giornalista di gossip per Dagospia e Oggi, ai microfono di Rai RadioDue all'interno del programma I Lunatici, che ultimamente sta raccogliendo uno scoop dopo l'altro.Ecco cosa racconta Dandolo: La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con ...

“Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati” : la rivelazione di Dandolo ai microfoni di Radio 2 : “Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati“. Lo ha detto Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, ai microfoni di Radio 2 durante il programma notturno I lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Secondo la firma di Dagospia e Oggi, il ministro dell’Interno e la conduttrice de La prova del cuoco “hanno avuto un momento di separazione momentanea”. Una piccola crisi, insomma, ...