Dall’incidente in scooter alle rivelazioni su Ronaldo | Dalmat svela | “sono stato in coma

sportfair

: GALLERY -Incidente stradale questa mattina in via Rosmini a Trento. Una moto ed uno scooter si sono scontrati ad un… - Trentin0 : GALLERY -Incidente stradale questa mattina in via Rosmini a Trento. Una moto ed uno scooter si sono scontrati ad un… - H24Prati : E' successo a pochi metri dall’incrocio con via di Monte Zebio -

(Di martedì 15 gennaio 2019) L’ex giocatore dell’Inter ha raccontato gli ultimi tormentati anni della sua vita, soffermandosi anche su alcuni retroscena relativi alla sua esperienza in nerazzurro Tante maglie indossate in carriera, tra cui anche quella dell’Inter all’inizio degli anni 2000. Stephanenon ha lasciato un ricordo esaltante della sua permanenza in nerazzurro, sfiorando però lo scudetto nel 2002 prima di lasciare l’Italia e trasferirsi in Inghilterra.©FOTOREPORTER/LAPRESSENel 2012 il definitivo ritiro, un momento complicato che ha spinto il francese verso un baratro chiamato depressione: “ho avuto dei problemi personali – le parole diai microfoni di RMC Sport – sono caduto in depressione e ho faticato a riprendermi. Per sei anni non ho fatto nulla, un anno e mezzo fa poi ho avuto un incidente in. Ho trascorso sei giorni in ...