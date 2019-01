Brexit | May si gioca tutto | ' Senza intesa catastrofe per la nostra democrazia'

Brexit - il giorno della verità : parlamento britannico vota su Accordo con Ue. May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Brexit - May : Parlamento valuti intesa Ue : 18.48 Alla vigilia del voto del Parlamento, la premier britannica May ha chiesto di "dare una seconda occhiata" all'intesa raggiunta con Bruxelles perché "l'Ue non cambierà". Intervenendo ai Comuni, May ha ammesso che "l'accordo non è perfetto: è un compromesso". Ribadendo il no a rimandare la Brexit, ha sollecitato il Parlamento alla ratifica in quanto non c'é spazio per un "no deal" né per un secondo referendum. Il leader laburista Corbyn ha ...

Come si svolgerà il voto decisivo di martedì sulla Brexit - e cosa accade se Theresa May perde : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDomani il voto decisivo sulla Brexit: Come si svolgerà e cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta della May.Questa settimana le notizie non parleranno d'altro: i membri del parlamento britannico si apprestano a esprimere il proprio voto sull'accordo Brexit proposto da Theresa May, tracciando così la direzione che il Regno ...

Theresa May : Brexit - il no-deal rischia di distruggere il Regno Unito : La premier in Parlamento alla vigilia del decisivo voto di martedì sera: «Questo è l’unico accordo possibile se vogliamo garantire l’uscita dalla Ue. Se domani l’accordo è approvato, avremo due anni per negoziare gli accordi commerciali con la Ue. In caso contrario non ci sono garanzie»...

Brexit - Ue apre al rinvio. Ma la May tira dritto : "Si rischia la catastrofe" : L'Unione europea potrebbe aprire alla possibilità di prorogare la Brexit oltre il 29 marzo 2019. Ma a due condizioni: che il Regno Unito faccia una richiesta formale e che i 27 Stati membri diano il via libera unanime per consentire la proroga dell'articolo 50 del Trattato, che fissa in due anni la durata dei negoziati di uscita. A farlo sapere all'Agi, alcune fonti europee.La proposta della prorogaL'ipotesi del rinvio potrebbe essere l'unica ...

May - Parlamento non frustri la Brexit : ANSA, - LONDRA, 14 GEN - Theresa May non teme che il Parlamento voglia "riprendere il controllo" sulla Brexit, ma che voglia "frustrare" l'uscita del Regno Unito dall'Ue. La premier lo ha ribadito ...

Brexit - lettera di Bruxelles a May : "Backstop solo se necessario - sarà temporaneo" : Il backstop sarà attivato solo in caso di necessità e, comunque, sarà temporaneo. Con una lettera indirizzata a Londra Donald Tusk e Jean-Claude Juncker a provano a dare un assist a Theresa May, alle prese con il voto finale sulla Brexit ai Comuni, previsto per domani, 15 gennaio. Il meccanismo a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord, si legge nel documento, entrerà in vigore "solo se ...

Brexit - lettera di Juncker e Tusk alla May sulle frontiere irlandesi : I presidenti della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker , e del Consiglio europeo, Donald Tusk , in una lettera inviata al premier britannico, Theresa May , hanno offerto maggiori rassicurazioni sul '...

Brexit - clamorosa gaffe di May prima del voto cruciale. Evoca referendum Galles ma studente smaschera ipocrisia : Theresa May disperata, ora Evoca anche il referendum sull'indipendenza del Galles* per tentare di convincere i parlamentari britannici sulla necessità di appoggiare la proposta concordata con l'Ue ...

May : no a patto Brexit?Rischiamo restare : 11.04 La premier britannica Theresa May lancerà oggi il suo ultimo appello al parlamento perché approvi l'accordo sulla Brexit negoziato con la Ue, ammonendo sul rischio che qualora venisse bocciato, nel voto di domani, l'esito più probabile sarà che il Regno Unito non lasci la Ue,piuttosto che la lasci senza un accordo. Secondo quanto riportato dalla Bbc,circa 100 deputati conservatori e 10 del Partito Unionista democratico potrebbero unirsi ...

Brexit - Londra si è infilata in un vicolo cieco. Gli errori della May minano l'unità del Regno Unito : Ne è uscita azzoppata, con conseguenze che inevitabilmente hanno finito per influenzare la sua capacità di manovra politica, sia in patria che a Bruxelles. Il Dup ha da tempo annunciato che voterà ...