Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA NELLE TRATTE: Roma-FIUMICINO/OSTIENSE, PONTINA/ARDEATINA, PRENESTINA/TIBURTINA, FLAMINIA/CASSIA BIS E TRIONFALE/AURELIA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: DIRAMAZIONE Roma NORD/TIBURTINA, CASILINA/Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ ...

Traffico Roma del 14-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA, DALLA Roma-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO E ...

Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA, DALLA Roma-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO E ...

Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E VIA PONTINA. Traffico INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ...

Traffico Roma del 14-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CODE TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA E TRA VIA PONTINA E LA VIA DEL MARE. Traffico INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA, ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. TERZA DOMENICA ECOLOGICA IN DIRITTURA D’ARRIVO E ALLE 20,30 SI POTRÀ TORNARE A GUIDARE SENZA PROBLEMI NELLA ZTL. PROSSIMA PAUSA PER LO SMOG PREVISTA, SALVO MODIFICHE, IL 10 FEBBRAIO. DOPO UN TARDO POMERIGGIO D’ASSALTO AI CENTRI COMMERCIALI IL Traffico È ORA REGOLARE SU TUTTO ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico SOSTENUTO IN QUEST’ULTIMA ORA, SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA RALLENTATI TRA PRENESTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE A TRATTI ANCHE DA SALARIA A BUFALOTTA. PIù SCORREVOLE INVECE LA ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. LA DOMENICA ECOLOGICA PORTA I RomaNI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI DELLA CITTÀ. RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PROSSIMITÀ DELLA VIA APPIA, SI RALLENTA ORA PER Traffico INTENSO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN ENTRAMBE LE ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. E’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE. COME DI CONSUETO NON SI PUÒ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER LA ZTL. AUMENTANO I DISAGI PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. PAUSA PER LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA RomaNA CHE RIPRENDERÀ ALLE 16,30 PER CONCLUDERSI ALLE 20,30. IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE RIGUARDA ANCHE I DIESEL EURO 6. A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’ARDEATINA ALL’APPIA IN ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 14:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. TERZA DOMENICA ECOLOGICA OGGI A Roma CON IL BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, DI NUOVO ATTIVO NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA LIMITAZIONE RIGUARDA, LO RICORDIAMO, ANCHE I DIESEL EURO ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA A24 E LA CASILINA E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRONVALLAZIONE GIANICOLENSE AL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CASALETTO OGGI LO RICORDIAMO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO STOP ...

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 12:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA RUSTICA E L’AS CASIINA E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRONVALLAZIONE GIANICOLENSE AL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CASALETTO OGGI LO RICORDIAMO TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO ...

BLOCCO AUTO ROMA : OGGI DOMENICA ECOLOGICA/ Ultime notizie 13 gennaio - stop Traffico anche Diesel Euro 6 : Terza DOMENICA ECOLOGICA, BLOCCO AUTO ROMA: stop traffico OGGI, 13 gennaio 2019. Le Ultime notizie: chi può circolare, orari e mappa. Potenziata metro C