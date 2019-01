Nokia 9 PureView sarà presentato a breve | una variante con Snapdragon 855 arriverà nei

Nokia 9 PureView potrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019 : HMD Global potrebbe avere deciso di sfruttare il Mobile World Congress 2019 di Barcellona come vetrina ideale per il lancio del Nokia 9 PureView L'articolo Nokia 9 PureView potrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019 proviene da TuttoAndroid.

HTC prepara uno smartphone 5G - Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E : Cher Wang, Presidente di HTC, ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che il 2019 sarà un anno di rinascita per il settore mobile di HTC L'articolo HTC prepara uno smartphone 5G, Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E proviene da TuttoAndroid.

6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite - tecnologia Light per Nokia 9 PureView : Mentre il presunto Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G970) compare su Geekbench con 6 GB di RAM, un paio di "coincidenze" ci portano a pensare che il nuovo Nokia 9 PureView possa contare sulla tecnologia Light per il comparto fotografico. L'articolo 6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite, tecnologia Light per Nokia 9 PureView proviene da TuttoAndroid.