Inventò il logo del PD | oggi scarica i dem e spiega | ' Non ci credo più | voto M5S'

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Non è un bel momento per il Partito Democratico. Il 2018 ha segnato una debacle elettorale senza precedenti ed il 2019 non appare ancora come una stagione destinata a crescere sotto una buona stella.Nel frattempo ci si interroga di cosa sarà del partito che doveva essere il soggetto unitario di tutte le correnti del centro-sinistra italiano e che, invece, da più parti viene considerato lo strumento che ha fagocitato tutte le correnti democratiche assottigliando anche il consenso elettorale. Da più parti ci si domanda se il futuro è rappresentato da una possibile divisione in più partiti che incarnerebbero le diverse anime del centrosinistra o se è il caso di mantenere il simbolo in vista delle proprie europee....