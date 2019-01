Carone e Dear Jack | censura a Sanremo? Il pezzo piace al pubblico

Pierdavide Carone e i Dear Jack/ Video 'Caramelle' - escluso da Sanremo : "Mai ricevuto SMS da Baglioni!" : Pierdavide Carone e i Dear Jack, il loro brano 'Caramelle' escluso da Sanremo 2019: Massimo Giletti gli rende giustizia oggi a Non è l'Arena.

Pierdavide Carone e Dear Jack da Giletti con Caramelle : “L’sms di Baglioni mai arrivato” (video) : Pierdavide Carone e Dear Jack da Giletti con Caramelle, per la prima volta in TV dopo la bocciatura al Festival di Sanremo 2019. La partecipazione dei cantanti al programma Non è l'Arena, in diretta su La7 domenica 13 gennaio, è l'occasione per raccontare la nascita di Caramelle, la canzone d'impatto che non ha ottenuto il lasciapassare per il palco del Teatro Ariston. In conferenza stampa, il direttore artistico della kermesse canora, ...

Pierdavide Carone e i Dear Jack a Non è l'Arena - Giletti : "No a censure - vi faccio cantare" : Nelle ore in cui circola l'indiscrezione di un suo possibile ritorno in Rai, Massimo Giletti raccoglie una delle (poche) polemiche legate al Festival di Sanremo, in partenza tra meno di un mese, e lancia, con tanto di hashtag #giustiziaperCaroneDearJack, l'ospitata di Pierdavide Carone e i Dear Jack per domenica prossima a Non è l'Arena. No a censure, vi aspetto domenica a #nonelarena @DearJackOf @Carone_Official ...

Claudio Baglioni sull’esclusione di Pierdavide Carone e Dear Jack : “Errare è umano” - Caramelle sarà a Sanremo 2019? : Claudio Baglioni parla per la prima volta dell'esclusione di Caramelle. Al Festival di Sanremo 2019 era stato presentato un brano firmato da Pierdavide Carone e interpretato insieme ai Dear Jack, Caramelle, escluso dalla competizione. 22 i posti dei Campioni, sia quali si sono aggiunti i 2 di Sanremo Giovani e, tra le tante proposte ricevute, la commissione artistica ha bocciato anche Caramelle, un pezzo che sta facendo parlare molto di sé, ...

Pierdavide Carone e Dear Jack sull’esclusione a Sanremo : razzismo - censura e delusione : Se bastasse un testo con una tematica sociale per essere di diritto al Festival di Sanremo, sarebbe da considerarsi svelata una volta per tutte la formula segreta che porta una rosa di 20/22 artisti - tra migliaia - a calcare ogni anno il palco del Teatro Ariston. Un tema importante e dall'indubbio impatto ma non di certo il capolavoro del millennio musicale italiano. Caramelle avrebbe meritato un posto a Sanremo, in gara tra i Campioni, per ...

