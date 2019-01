Tassista scende a soccorrere coppia ferita in incidente | travolto e ucciso sulla

huffingtonpost

(Di domenica 13 gennaio 2019) Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato une poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la vita purtroppo è stato un taxista che si era fermato per soccorrerli,da un'altra auto che, nonostante la breve coda che si era formata e il giubbotto giallo indossato dall'uomo, non l'ha visto.E' accaduto la scorsa notte tra Milano e Como,superstrada Milano-Meda, all'altezza del comune di Cesano Maderno (Monza e Brianza) intorno alle 3 e mezza. Il pirata della strada è stato poi rintracciato e denunciato dalla Polizia stradale.Un'Audi ha impattato contro una Fiat 600 con all'interno due fidanzati, che sono rimasti incastrati tra le lamiere, feriti ma non gravemente. Il taxista, che sopraggiungeva, ha posteggiato l'auto, indossato il giubbetto ...