Kuwait | filma i rapporti intimi con il marito e li rivende su internet a sua insaputa

(Di domenica 13 gennaio 2019) Negli scorsi giorni ha fatto molto discutere la storia di una donna delappena sposata che, per diversi mesi, hato tutti iavuti con ilper poirli suad alcuni siti asiatici. In base a quanto riporta un quotidiano del posto, AlRrai, ilera inconsapevole di ciò che stava accadendo dietro le sue spalle: la scoperta è infatti avvenuta solo dopo parecchi mesi dall'inizio del business da parte della sposina.La donna è stata denunciata L'uomo ha dunque scoperto solo dopo un bel pò di tempo che la moglie aveva venduto la lorotà sessuale ad alcuni siti del mercato per adulti asiatico. Entrando nel dettaglio, la signora cedeva iti dietro lauti compensi da parte dei siti interessati. Purtroppo per l'improvvisata imprenditrice hard e per fortuna del consorte inconsapevole, quest'ultimo è venuto a conoscenza della vicenda ...