Giorgio Pasotti alla Corte di Osoppo

I nostri figli : trama - cast e curiosità del film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti : Giovedì 6 dicembre, a cominciare dalle 21.25, va in onda su Rai1 I nostri figli, film per la tv che tratta i temi dell’adozione, del femmenicidio e anche della voglia di portare avanti una famiglia numerosa. Il cast conta su due beniamini assoluti del pubblico come Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. I nostri figli: trama Roberto e Anna Falco vivono a Senigallia. Due figli e un matrimonio riuscito. Lui piccolo imprenditore edile, lei ...

Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada : in lacrime sul set de I nostri figli : I nostri figli film Rai: la confessione di Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada sono tornati a lavorare insieme dopo Il capitano Maria. La coppia di attori è stata scelta per il film Rai I nostri figli, in onda in prima serata il 6 dicembre. Tratto da una storia vera, accaduta […] L'articolo Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada: in lacrime sul set de I nostri figli proviene da Gossip e Tv.

I Nostri Figli : Stasera su Rai Uno il film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti : In Prima Visione Rai 1 alle 21.25, il film sul dramma del femminicidio e delle conseguenze che ha sulla vita degli altri, quelli che rimangono.

Trama - cast e personaggi de I Nostri Figli su Rai1 il 6 dicembre : Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada in un fatto di cronaca : cast e personaggi de I Nostri Figli arrivano stasera, 6 dicembre, su Rai1. La rete ammiraglia manderà in onda il film TV ispirato a un reale fatto di cronaca: il terribile femminicio di Marianna Manduca. Nel 2007, la donna è stata uccisa dall'ex marito, che più volte l'aveva già minacciata. I Nostri Figli non si sofferma sul crimine commesso, ma ne racconta le conseguenze. I bambini della coppia, rimasti orfani della mamma Marianna, sono ...

Giorgio Pasotti a Blogo : "Con Vanessa Incontrada non solo nella fiction - possibile un varietà insieme" (VIDEO) : Giorgio Pasotti torna ad affiancare Vanessa Incontrada su Rai1 in un film tv diretto da Andrea Porporati dal titolo I nostri figli. Il tv movie, in onda stasera in prima serata, racconta una grande scelta d’amore, responsabilità e coraggio, quella di una coppia con due figli che decide di accogliere nella propria famiglia tre bambini orfani, piccole vittime innocenti - sopravvissute al contrario della madre - della follia omicida del loro ...