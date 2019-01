Ciclismo | Down Under Classic | cade Viviani | vittoria di Ewan

Ciclismo - Down Under Classic 2019 : Caleb Ewan batte Peter Sagan - caduta per Elia Viviani : La stagione del grande Ciclismo è incominciata a tutti gli effetti col Down Under Classic 2019, appuntamento in terra australiana che anticipa il Tour Down Under (piccola corsa a tappe in programma a partire da martedì). Il criterium che precede la prima gara World Tour del 2019 è stato vinto da Caleb Ewan, l’atleta della Lotto Soudal ha festeggiato sulle strade di casa imponendosi davanti allo slovacco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) e al ...

Ciclismo - Down Under Classic : Ewan batte Sagan in volata - in un finale rocambolesco [VIDEO] : Ciclismo, Down Under Classic: Caleb Ewan vittorioso ad Adelaide nella Classica che precede l’omonimo Tour, battuto Sagan Ciclismo, Down Under Classic: Caleb Ewan ha vinto in volata ad Adelaide. Il ciclista australiano ha superato nel rush finale il rivale Sagan, al termine di una volta a dir poco confusa, condizionata da una caduta nell’ultima curva della gara che ha fatto fuori alcuni dei pretendenti al podio. La Classica, che ...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 in tv : le tappe in differita su Rai Sport : L'edizione numero 21 del Tour Down Under, in programma dal 15 al 20 gennaio, aprirà come di consueto la stagione delle corse ciclistiche UCI World Tour. In virtù del clima mite nel sud dell'Australia e del percorso veloce che consente di mettere chilometri nelle gambe dopo tre mesi di pausa, il Tour Down Under è diventato l’appuntamento ideale per aprire il calendario del grande Ciclismo su strada. Sei le tappe previste, tre delle quali adatte ...

Ciclismo – Tour Down Under - la Bahrain Merida punta in alto : un roster d’eccezione per la gara australiana : Un roster speciale per la Bahrain Merida per il Tour Down Under: i corridori scelti per la gara australiana La stagione 2019 di Ciclismo sta per iniziare: la prossima settimana avrà il via il Tour Down Under, che regalerà le prime fortissimi emozioni per gli appassionati delle due ruote. Tutto pronto in Australia per la prima sfida a tappe, alla quale parteciperà anche la Bahrain Merida. Dal 15 al 20 gennaio la squadra araba cercherà di ...

Ciclismo - Letizia Paternoster show al Tour Down Under : l’azzurra vince la prima tappa in volata : show di Letizia Paternoster che, al debutto assoluto con la maglia della Trek-Segafredo, ha vinto la prima tappa del Tour Down Under, corsa a tappe australiana che apre la stagione ciclistica: la 19enne si è imposta con una volata regale al termine della Hahndorf-Birdwood (112,9 km). La trentina ha sconfitto Sarah Roy della Mitchelton-Scott e Arlenis Sierra dell’Astana, vestendo naturalmente anche la maglia di leader della classifica ...

Ciclismo – Tour Down Under femminile : che spettacolo Letizia Paternoster! Sua la prima tappa all’esordio con la Trek Segafredo : Esordio col botto per Letizia Paternoster: la giovane azzurra si aggiudica la prima tappa del Tour Down Under femminile con la maglia della Trek Segafredo E’ iniziato lo spettacolo del Ciclismo: in attesa della sfida del Tour Down Under maschile, sono state le donne ad aprire le danze in Australia, con la prima tappa della corsa che ha portato le atlete da Hahndorf a Birdwood, dopo 112,9 km. Al termine del percorso mosso, ma adatto ...

Ciclismo - il programma di Elia Viviani : esordio al Tour Down Under poi le classiche - in dubbio la presenza al Giro d’Italia : Elia Viviani ha chiuso un 2018 da favola. L’azzurro, primatista assoluto di successi nella stagione passata con ben 18 vittorie, ha annunciato ufficialmente i propri programmi per la prima parte della nuova stagione. Resta ancora in dubbio la presenza del corridore veronese al Giro d’Italia visto che, dopo la partenza di Fernando Gaviria in casa Deceuninck-QuickStep, la formazione belga potrebbe dirottare il proprio velocista di ...