VIDEO La Cina di Marcello Lippi vola agli ottavi di finale della Coppa d’Asia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas in cucina : la coppia non si risparmia coccole e sorrisi [VIDEO] : Filippo Magnini e Giorgia Palmas alle prese con la cucina: la coppia composta dall’ex Velina e dall’ex nuotatore è sempre più affiatata Filippo Magnini e Giorgia Palmas appaiono sempre più innamorati sui social. Dalle ultime storie Instagram dell’ex Velina i follower della sarda possono vedere come tra i due il feeling sia palese. La coppia si diletta in cucina prendendosi in giro a vicenda e non risparmiando coccole e ...

Una voce ignota canta coi Soundgarden in sala prove - I Am The Highway si avvicina (VIDEO) : Un video postato sui social rivela che una voce ignota canta coi Soundgarden durante le prove per "I Am The Highway: a Tribute to Chris Cornell", lo show dedicato al compianto leader della band, dei Temple of the Dog e degli Audioslave, scomparso il 18 maggio 2017. L'evento si terrà il 16 gennaio al Forum di Los Angeles e vedrà la partecipazione, oltre a quella delle tre band di cui Cornell faceva parte, anche dei Foo Fighters, dei Metallica e ...

Diletta Leotta palleggiatrice sexy a Dubai : sfida col fratello a bordo piscina [VIDEO] : Diletta Leotta e la sfida di palleggi col fratello a bordo piscina a Dubai: la giornalista siciliana sempre sensualissima Continua la vacanza al caldo di Dubai di Diletta Leotta: la giornalista siciliana ha trascorso lontano dall’Italia, con amici e parenti, la notte di San Silvestro, festeggiando con un divertente ed esplosivo party l’arrivo de nuovo anno. La vacanza a Dubai della Leotta continua però tra sport e spasso: dopo ...

CINA CONQUISTA IL LATO OSCURO DELLA LUNA : VIDEO/ Asi - 'straordinario successo della sonda Chang'e-4' : CINA, la sonda atterra sul LATO nascosto della LUNA: VIDEO. La prima incredibile foto del 'dark side of the moon', uno spettacolo. L'Asi commenta.

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

Terremoto a Catania - l’eruzione dell’Etna a distanza ravvicinata dal cratere : il VIDEO a 2900 metri : Le immagini, come ha spiegato l’autore, sono state girate a 2900 metri di quota, a distanza ravvicinata da uno dei crateri in attività dell’Etna. L’eruzione del vulcano e lo sciame sismico del 24 dicembre hanno anticipato le più forti scosse registrate questa notte: la più intensa, di magnitudo 4.8, ha causato danni e feriti nei comuni del Catanese. video Facebook/Kostas Tellis L'articolo Terremoto a Catania, l’eruzione ...

Etna - l’eruzione vista da vicino tra boati ed esplosioni. Il VIDEO a 2750 metri è da brividi : “Non posso avvicinarmi di più” : L’eruzione dell’Etna di questa mattina è stata ripresa a poche centinaia di metri di distanza. Un residente di Motta Sant’Anastasia è salito a 2750 metri di quota e ha pubblicato un video impressionante in cui, oltre alla nube di cenere e fumo, si sentono i boati provenire dal cratere. video Twitter/Enzo Di Mauro L'articolo Etna, l’eruzione vista da vicino tra boati ed esplosioni. Il video a 2750 metri è da brividi: ...

Si sblocca la situazione in Cina : i VIDEOgiochi torneranno a essere approvati da una nuova commissione : Nel tentativo di limitare l'influenza dei videogiochi online (e dei videogiochi in generale) sulla popolazione cinese, il governo del paese ha istituito nell'aprile di quest'anno una commissione che avrebbe dovuto valutare l'accesso di determinati titoli al mercato cinese, commissione che però in quasi 9 mesi di lavoro non ha approvato neanche un videogioco.Sembra ora che la situazione sia destinata a sbloccarsi con l'istituzione di una nuova ...

VIDEO Di Francesco - Juventus-Roma 1-0 : la conferenza stampa. “Non molliamo - Champions vicina” : Un’altra sconfitta, per un periodo davvero deludente per quanto riguarda la Roma. Difficile prevedere un risultato diverso però ieri sera: era da mettere in preventivo che la Juventus dei record, in casa, riuscisse a dominare per l’ennesima volta. I bianconeri si sono imposti nel posticipo della diciassettesima giornata per 1-0 sui giallorossi con la rete di Mario Mandzukic. Non si dispera Eusebio Di Francesco che in conferenza ...

Donatella Grosso scomparsa/ VIDEO - l'avvocato è una furia 'Chiesta la morte presunta - storia allucinante' : Donatella Grosso scomparsa. l'avvocato della famiglia: 'Chiesta la morte presunta, storia allucinante: qualcuno deve pagare'

Aida Nizar - avvicinata da una donna con il passamontagna - ha cercato di rapinarla. Guarda il VIDEO : In diretta su Instagram insieme ad un amico, Aida Nizar è stata avvicinata da una donna con il passamontagna che ha cercato di aggredirla e di sfilarle l’orologio. Il VIDEO è finito online per volere... L'articolo Aida Nizar, avvicinata da una donna con il passamontagna,ha cercato di rapinarla. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Il solito Salah trascina il Liverpool - Napoli eliminato ma a testa altissima : la squadra di Ancelotti gioca con il cuore ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

La Cina crea un nuovo comitato etico per giudicare i VIDEOgiochi : La Cina è da sempre poco permissiva con il mondo dei videogame: i videogiochi contenti riferimenti a violenza o al sesso sono spesso rifiutati. Ubisoft stessa aveva apportato delle modifiche a ...

