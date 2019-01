Meteo Umbria | temperature polari | a Cascia -14 | 3°C

Previsioni Meteo Umbria : attesa nuova perturbazione nelle prossime ore : Secondo le Previsioni Meteo del Centro Funzionale della Protezione civile regionale dell’Umbria, nella regione nelle prossime ore è attesa una nuova perturbazione con possibili precipitazioni nevose, in particolare a ridosso della dorsale appenninica. A partire dal pomeriggio, sul versante orientale della regione, sono previste nevicate tra i 500 e 700 metri di quota, in abbassamento fino ai 300 metri in serata. Previsto anche un calo ...

Allerta Meteo Umbria : atteso sensibile calo delle temperature : temperature in “sensibile diminuzione” sull’Umbria il 3 gennaio per l’ondata di gelo che investirà gran parte dell’Italia. Sulla regione non sono comunque previste particolari nevicate, se non in montagna, secondo quanto emerge dal bollettino Meteo della Protezione civile dell’Umbria. Il cielo sarà poco nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone appenniniche al confine con le Marche e sui Sibillini dove ...

Meteo Umbria : freddo e neve - imbiancato il Monte Subasio : Domenica di freddo e neve in Umbria: la città più fredda è Cascia, dove la stazione del centro funzionale della Protezione civile ha registrato -12,1°C. Temperature sotto zero si sono rilevate in gran parte della regione e l’area più fredda è senza dubbio la Valnerina: a Monteleone di Spoleto la colonnina di mercurio è scesa fino a -9,8°C, a Forca Canapine si sono registrati -9°C e a Norcia -8,8°C. freddo anche a Città di Castello con ...

Meteo Umbria : Cascia la città più fredda - la colonnina di mercurio scende a -11 - 4°C : Notte gelida in Umbria: Cascia è stata la località più fredda della regione, in quanto si è registrata une temperatura minima di -11,4°C secondo quanto rilevato dal centro funzionale della protezione civile regionale. La colonnina di mercurio ha segnato -7,7°C a Norcia, a -7°C a Monteleone di Spoleto e -6°C a Forca Canapine, -5,9°C a Foligno, -5,7°C a città di Castello, -6,2°C a Piediluco, -5,4°C a Gubbio, -5,2°V a Orvieto Scalo. A Perugia si ...

Meteo Umbria : giornata di nebbia a Perugia : nebbia sul fondovalle questa mattina a Perugia: nonostante la visibilità sia ridotta, non si segnalano particolari problemi alla circolazione. Nel centro storico e nella parte alta della città il sole splende, in netto contrasto con la vallata. Sullo sfondo si scorgono Assisi e il Monte Subasio. L'articolo Meteo Umbria: giornata di nebbia a Perugia sembra essere il primo su Meteo Web.