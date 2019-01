Lino Banfi e la moglie malata di Alzheimer | Quando non mi riconoscerà ci

Il dolore di Lino Banfi : «Mia moglie è molto malata. Un dramma infinito» : Lino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino Banfi«Mia moglie è molto malata. Un dramma infinito». Lino Banfi, 82 anni, ospite di Domenica In si è commosso parlando di Lucia Lagrasta, che ha sposato 56 anni fa e da cui ha avuto i figli Rosanna e Walter. La signora da tempo soffre d’Alzheimer, e l’attore non si da pace: «Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, ...

Domenica In/ Anticipazioni : Cristina D'Avena - il Mago Silvan e Lino Banfi tra gli ospiti di Mara Venier : Domenica In, ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier oggi 6 gennaio 2019, in occasione dell'Epifania in onda su Rai1.

Domenica In – Diciassettesima puntata del 6 gennaio 2019 – Cristina D’Avena - Lino Banfi tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Diciassettesima puntata del 6 gennaio 2019 – Cristina D’Avena, Lino Banfi tra gli ospiti. sembra essere il ...

Domenica In - tutti gli ospiti : da Anna Valle a Lino Banfi (con un ruolo speciale) : Domani, alle 14 su Rai1, la prima puntata dell'anno del contenitore condotto da Mara Venier. Ecco tutte le anticipazioni

Domenica in e gli ospiti della Befana - truccata da Lino Banfi (Anteprima Blogo) : Non solo Cristina D'Avena nella puntata di Domenica 6 gennaio 2019 di Domenica in. Il fortunato contenitore della Domenica pomeriggio della Rete 1 della Rai porterà in dote per la sua prossima puntata un altro carico di ospiti per allietare il pomeriggio del pubblico televisivo sintonizzato sul primo canale della televisione italiana. Domenica In, Cristina D'Avena tra gli ospiti della puntata del ...

Lino Banfi si racconta : 'Sfamato e ospitato da un napoletano quando non avevo una lira' : Pasquale Zagaria, meglio noto al grande pubblico come Lino Banfi, è un attore, comico e conduttore televisivo che ha fatto, e continua a fare, la storia del cinema e della televisione italiana. Recentemente, però, sono emerse delle notizie molto interessanti sul suo passato e sulla sua vita dopo il suo intervento nel corso della trasmissione 'I Lunatici' su Rai Radio 2, durante la quale ha raccontato alcuni aneddoti della sua infanzia e del suo ...

Milan - Gattuso ‘L’Allenatore nel Pallone’ : “Higuain? Con lui ho fatto come Lino Banfi” : Simpatico paragone utilizzato da Gattuso nel post partita di Milan-Spal: l’allenatore rossonero equipara il suo lavoro con Higuain a quello di Lino Banfi con Aristoteles nel famoso film ‘L’Allenatore nel Pallone’ Diverse partite di digiuno, iniziate da quella maledetta gara contro la sua ex Juventus. Rigore sbagliato ed espulsione condita con rabbia e frustrazione: Gonzalo Higuain sembrava essersi inceppato. Tanta ...

Milan - Gattuso come Lino Banfi/ 'Higuain? Mi sono sentito come Oronzo Canà con Aristoteles' : Milan, Gattuso in versione Lino Banfi: "Higuain? Mi sono sentito come Oronzo Canà con Aristoteles". La confidenza di Ringhio

Lino Banfi voleva farsi prete : «Mi hanno cacciato perché spiavo le suore - poi ho incontrato un angelo» : Ha alle spalle una lunga carriera e ruoli in film, commedie all'italiana e fiction, ma Lino Banfi era entrato in seminario per prendere i voti e diventare prete . Lo ha raccontato intervenendo nel ...

Il racconto di Lino Banfi : "Dovevo diventare prete ma mi hanno cacciato perché spiavo le suore" : Ma questo percorso non è stato portato a termine: 'Sono uscito a 14 anni, non ho avuto modo di imparare a nuotare, di fare sport. Sarei dovuto diventare prete per nobilitare la razza Zagaria, così ...

Lino Banfi : 'Dovevo fare il prete - mi cacciarono dal seminario a 14 anni' : L'attore racconta un aneddotto della sua infanzia: 'Sarei dovuto diventare un religioso, ma mi hanno mandato via perché, con un amico, ci arrampicavamo sul cornicione per spiare le suore di clausura'. ...

“Ho visto un angelo”. Lino Banfi e quell’evento che gli ha cambiato la vita : Lino Banfi in versione natalizia è intervenuto durante la trasmissione radiofonica “I Lunatici” su Rai Radio 2, raccontando come ha trascorso il Natale 2018 e riportando aneddoti sulle festività passate. “Noi festeggiamo la Vigilia, ci abbuffiamo di frutti di mare, ogni tanto abbiamo crisi d’astinenza da cozze pelose. In casa nostra si festeggia il 24 sera, il 25 è quasi una giornata di relax, si fa un brodino per digerire ...

Lino Banfi : "Cacciato dal seminario perché spiavo le suore. Natale? Nel '54 un angelo mi salvò" : Lino Banfi in versione natalizia è intervenuto durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici" su Rai Radio 2, raccontando come ha trascorso il Natale 2018 e riportando aneddoti sulle festività passate. Noi festeggiamo la Vigilia, ci abbuffiamo di frutti di mare, ogni tanto abbiamo crisi d'astinenza da cozze pelose. In casa nostra si festeggia il 24 sera, il 25 è quasi una giornata di relax, si fa un brodino per digerire ...

Lino Banfi : "Dovevo fare il prete ma spiavo le suore e mi cacciarono dal seminario! Natale? Ho pochi ricordi..." : Lino Banfi ha raccontato il suo Natale in un'intervista concessa al programma radiofonico I Lunatici, in onda su Rai Radio 2. Da buon meridionale, le festività natalizie dell'attore e comico pugliese sono state all'insegna dell'abbuffata clamorosa, per la precisione, di cozze e altri frutti di mare. A differenza di altre famiglie che procedono con un'abbuffata non-stop come minimo fino al 26 dicembre, Banfi si è limitato a mangiare molto ...