Gigi Buffon e Ilaria D’amico hanno trascorso le feste in famiglia

people24.myblog

: RT @Matheus_lln: Gigi Buffon - Giovani60 : RT @Matheus_lln: Gigi Buffon - Matheus_lln : Gigi Buffon - YNurrahmat : Gigi buffon -

(Di sabato 12 gennaio 2019)ha preferito trascorrere le vacanze sulle montagne toscane, dove ha una casetta isolata che condivide conD’Amico e i figli. Il settimanale “Gente” pubblica le immagini dellaa Treschietto in Lunigiana all’uscita dalla Chiesa.sorride portando in braccio l’ultimo arrivato, il piccolo Leopoldo Mattia,ride, saluta e chiacchiera con i parenti di. In questo paesino della Toscana sono di casa e con il team al completo di amici, parenti e figlile festività. Ora è tempo di tornare a fare i pendolari d’amore tra Milano dove vive e lavora lei e Parigi dove abita e gioca lui, ma c’è già chi dice che questo sarà l’anno delle nozze trae la D’Amico.