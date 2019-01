ATP Sydney | Seppi perde in finale contro De Minaur 7-5 | 7-6

Andreas Seppi sconfitto in finale a Sydney dal baby-fenomeno De Minaur : sfuma il quarto titolo ATP : sfuma il quarto titolo in carriera per Andreas Seppi. L'azzurro ha perso contro il Next Gen Alex De Minaur la finale del 'Sydney International', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, in Australia, uno dei due appuntamenti che precedono il

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi lotta ma deve cedere ad Alex De Minaur in finale. L’azzurro ko in due set : Termina sul più bello il sogno di Andreas Seppi nella finale dell’ATP di Sydney (Australia). L’azzurro (n.37 del mondo) è stato sconfitto dall’australiano Alex De Minaur (n.29 del ranking) con il punteggio di 7-5 7-6 (5) in 2 ore e 6 minuti di partita e i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato ci sono. L’altoatesino ha sprecato in più di un’occasione alcune situazioni di vantaggio ma ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Alex De Minaur supera in due set Gilles Simon. Sarà lui l’avversario di Andreas Seppi in finale : E' l'australiano Alex De Minaur (n.29 del mondo) il secondo finalista dell'ATP di Sydney 2019. Nell'incontro che si è tenuto nella nottata italiana, il giovane aussie si è imposto piuttosto nettamente contro il francese Gilles Simon (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match praticamente a senso unico in cui la grande verve dell'astro nascente del Tennis australiano ha fatto la differenza al ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi SONTUOSO! L’azzurro vola in finale - sconfitto in due set Schwartzman : Signore e signori che Andreas Seppi! E’ proprio vero che l’effetto “australiano” fa decisamente bene al Tennista altoatesino che ancora una volta a queste latitudini dimostra di saperci fare. E’ arrivata, infatti, la vittoria nell’ATP di Sydney (Australia) nella semifinale contro l’argentino Diego Schwartzman (n.19 del mondo). L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-4 in 1 ora e 43 ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi spettacolare! Rimonta Tsitsipas e conquista la semifinale : Un meraviglioso lampo azzurro nella notte. Andreas Seppi si qualifica per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver centrato una bellissima vittoria in Rimonta contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo e prima testa di serie. L’altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Un successo che conferma come Seppi si trovi veramente bene sul cemento ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi vola ai quarti di finale. Sconfitto in due set Martin Klizan : Continua nel migliore dei modi l’avvicinamento di Andreas Seppi all’Australian Open. L’altoatesino si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Sydney dopo aver Sconfitto in due set lo slovacco Martin Klizan, numero 40 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. L’altoatesino, numero 37 del ranking, deve subito fronteggiare due palle break in apertura di primo set, ma ...

