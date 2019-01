Strage del bus sul viadotto dell' A16 | oggi la sentenza

Strage tra i cercatori d'oro : sepolti vivi dal crollo della miniera : Alcuni residenti della zona del Kohistan avevano scavato un cunicolo profondo nel letto di un fiume per cercare oro e sono...

Sfera Ebbasta responsabile della Strage di Corinaldo?/ 'Vai a fare lo spazzino' : la dura replica del rapper : Sfera Ebbasta si scontra con gli haters dopo la strage di Corinaldo: 'Vai a fare lo spazzino'. La dura replica del rapper.

Morto Carlo Maria Maggi - mandante della Strage di Piazza della Loggia : aveva 84 anni : Responsabile della cellula veneta di Ordine Nuovo, da membro dell’Msi fu espulso a fine anni '60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto terrorismo 'nero'. Associazione familiari vittime: "Si porta via la verità"Continua a leggere

Tsunami in Indonesia - la Strage di Natale : il bilancio delle vittime sale a 429 : È salito a 429 morti il drammatico bilancio dello Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra. I feriti sono oltre 1.400. Lo rende noto il portavoce...

Moby Prince - la procura di Livorno lavora su atti della commissione d’inchiesta che ha riscritto la storia della Strage : La procura di Livorno ha acquisito la relazione conclusiva della commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro della Moby Prince, il traghetto passeggeri della compagnia Navarma che la sera del 10 aprile 1991, appena partito in direzione di Olbia, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo all’ancora nella rada del porto di Livorno. Nel più grave incidente della marineria italiana morirono 140 persone: 65 membri dell’equipaggio e 75 ...

Treno Rapido 904 - 34 anni fa la "Strage di Natale" : il ricordo del Presidente Mattarella : Il 23 dicembre del 1984 alle 19.08 a San Benedetto Val di Sambro esplode una bomba sul Treno Rapido 904 . LA STRAGE DI NATALE - Presso la Grande galleria dell'Appennino subito dopo la stazione di ...

Mattarella : incancellabile la memoria della Strage rapido 904 : Roma, 23 dic., askanews, - 'Sono trascorsi 34 anni da quell'attentato infame sul treno rapido 904 ma rimane incancellabile la memoria dei lutti e delle indicibili sofferenze che sconvolsero cittadini ...

Strage Corinaldo - i legali delle vittime : «Spray al peperoncino non vanno vietati» : L'importante è che non si cada nella strumentalizzazione politica ma che si vada al nocciolo della questione: l'organizzazione dell'evento e le autorizzazioni date' . Per quanto riguarda lo spray al ...

Sant’Anna di Stazzema - Benigni testimonial dell’Ostello della Pace : sale lettura e stanze emozionali nella casa della Strage : “Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una favola c’è dolore e come in una favola è piena di meraviglie e felicità”. Deve aver pensato all’incipit de La vita è bella, il suo film sulla Shoah vincitore di tre premi Oscar, Roberto Benigni, quando, in un giorno di sole, la scorsa estate, nella hall di un hotel di Forte dei Marmi, si è seduto davanti a un piattino con i biscottini da tè e ha ascoltato la ...

Terrorismo : arrestato a Gibuti Peter Chérif - ‘mente’ della Strage Charlie Hebdo : Era ricercato dal 2011 e quattro anni dopo è stato identificato come la mente dell’attacco a Charlie Hebdo a Parigi e sospettato di essere stato anche in contatto con Amedy Coulibaly, l’autore dell’attacco contro l’Hyper Cacher. Peter Chérif, 36enne meglio noto con il nome di Abou Hamza, è stato fermato a Gibuti e sarebbe in corso la sua estradizione verso la Francia. Membro della rete di Buttes-Chaumont e tra i terroristi più ricercati al ...