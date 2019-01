Samsung | Galaxy S10 sarà presentato il 20 febbraio a San Francisco

Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 con Android Pie - ma è temporanea : Si parla moltissimo in queste ore di una presunta Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e dei Note 9 in seguito al rilascio dell'aggiornamento Android Pie. In attesa di toccare con mano il pacchetto software nella sua versione definitiva anche qui in Italia, infatti, pare che il comparto software della camera per i due smartphone presenti al momento delle mancanze del tutto inaspettate, anche se a differenza di quanto ...

Samsung Galaxy S10 : presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 : In questi ultimi anni la strategia seguita da Samsung Electronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta della presentazione durante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili. Nel 2019, tuttavia, la ...

Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 perde la modalità Pro nei video : Nella fretta di avviare il rollout di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9, sembra che Samsung abbia dimenticato qualcosa. L'articolo Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 perde la modalità Pro nei video proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 : In questi ultimi anni la strategia seguita da Samsung Electronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta della presentazione durante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili. Nel 2019, tuttavia, la ...

È ufficiale : Samsung Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio : Samsung Galaxy S10, in tutte le sue varianti, verrà presentato ufficialmente il prossimo 20 febbraio a San Francisco: c'è l'invito ufficiale di Samsung. L'articolo È ufficiale: Samsung Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio proviene da TuttoAndroid.

A corto di Android 9 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : consolazione Pie Launcher con temi e gesture (link download) : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge resteranno fermi, irrimediabilmente, ad Android 8.0 Oreo. Più di qualcuno avrebbe voluto a bordo del proprio ex top di gamma l'esperienza Android 9 Pie ma non tutto è perduto. Per quanto non possa essere assicurata l'esperienza software in toto dell'ultimo sistema operativo, il Pie Launcher assicura alcuni aspetti e funzioni salienti dell'update mancato. Il tutto con il download di una semplice applicazione, tra ...

Volantino MediaWorld MOBILE Mania : Samsung Galaxy S9 Plus - Huawei Mate 20 Lite e iPhone XR : La MOBILE Mania del Volantino MediaWorld è ormai partita: da oggi 10 gennaio, fino al giorno 16 del mese, sarà possibile approfittare di un finanziamento a tasso zero, in 10, 20 o 25 rate, per non sentire affatto il peso di una cifra che, da sola, potrebbe comportare qualche disturbo, specie all'indomani delle festività natalizie, che salassano un po' tutti quanti. Il protagonista della festa è il Samsung Galaxy S9 Plus, vostro in 20 rate da ...

Accelerata Pie per Samsung Galaxy A8 2018 : buone premesse : Le cose si mettono bene per il Samsung Galaxy A8 2018, definito ai tempi della presentazione come un S8 Plus in miniatura, che avrebbe avuto molto da offrire a quanti avrebbero deciso di acquistarlo. Il colosso di Seul sta mantenendo la promessa, garantendo per il device prima l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, e proiettandolo dopo nell'orbita di Android 9.0 Pie (non è chiaro se quest'ultimo upgrade verrà o meno abbinato alla nuova One UI, ...

Samsung Galaxy S10 5G e Fold potrebbero avere tanti mAh - mentre al CES spunta un prototipo : Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone pieghevole Galaxy Fold potrebbero avere enormi batterie. Intanto al CES 2019 spunta un prototipo di uno smartphone 5G del produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G e Fold potrebbero avere tanti mAh, mentre al CES spunta un prototipo proviene da TuttoAndroid.

51 giorni all’uscita del Samsung Galaxy S10 : appuntamento anticipato e disatteso al MWC 2019 : Lo avevamo preannunciato e possiamo ora confermare che all'uscita del Samsung Galaxy S10 manca davvero pochissimo, per l'esattezza solo 51 giorni. La data del 20 febbraio per la presentazione dell'ammiraglia in 3 varianti è stata confermata da più fonti, non da ultimo dal Wall Street Journal il quale afferma di aver ottenuto la dritta da informatori anonimi ma molto vicini all'azienda sudcoreana. La vera novità dell'uscita del Samsung Galaxy ...

Samsung Galaxy S10/ Costi e funzioni : tutte le novità e le curiosità : Il Samsung Galaxy S10 crea dibattito sul web, visto che ormai si avvicina sempre di più la data di uscita. I rumor hanno iniziato a muoversi

Samsung Galaxy S10 Unpacked prima del MWC e a San Francisco - queste le ultime indiscrezioni : Secondo quanto riporta il Korea Herald, l'evento di presentazione di Samsung Galaxy S10 dovrebbe tenersi a San Francisco una settimana prima del MWC 2019. L'articolo Samsung Galaxy S10 Unpacked prima del MWC e a San Francisco, queste le ultime indiscrezioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy F potrebbe rompersi se completamente piegato : Pare che quando il Samsung Galaxy F viene completamente piegato, c'è il rischio che si verifichino delle rotture. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy F potrebbe rompersi se completamente piegato proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy S10 E sarà la versione lite del top di gamma? Più mancanze per mitigare il prezzo : Il Samsung Galaxy S10 E potrebbe essere il modello della prossima ammiraglia che fino a questo momento abbiamo definito come Samsung Galaxy S10 lite, ossia la sua versione entry level (se così possiamo definirla) e meno costosa. Il tutto a patto di rinunciare a più di qualche specifica hardware di rilievo, questo è oramai quasi certo. Un produttore cinese di cover e accessori ha spifferato al sito Mobile Fun di aver già testato proprio ...