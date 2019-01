Processo Foodora | mezza vittoria dei rider | Ok a ferie e tredicesima

Processo Foodora - Corte d’Appello accoglie il ricorso degli ex rider : Non lavoratori autonomi ma eteroorganizzati, che vanno pagati secondo il contratto della logistica previsto per i fattorini. Per la prima volta in Italia la Corte d’Appello di Torino ribalta la sentenza del caso Foodora e da, almeno in parte, ragione ai rider che lavoravano per la multinazionale del food delivery....