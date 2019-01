Muro col Messico | Trump pronto a usare fondi destinati a uragani

Trump vola al confine col Messico : per finanziare il Muro è pronto a dichiararel'emergenza nazionale :

Anche in città lo spettacolo 'Die Mauer - Il Muro' : CREMONA - Lo spettacolo dei due attori indipendenti Marco Cortesi e Mara Moschini , dopo aver coperto decine di teatri e di scuole italiane, fa tappa Anche a Cremona in collaborazione con il centro ...

Donald Trump - il discorso integrale : 'Muro col Messico - come fermo l'immigrazione' : Abbiamo richiesto più agenti, piu' giudici dell'immigrazione e piu' posti letto per avere il tempo di gestire la forte crescita nella immigrazione illegale che e' alimentata dalla nostra economia ...

Trump è ancora convinto di costruire il Muro al confine col Messico : Molto lavoro per i fact-checker e nessuna soluzione per mettere fine alla parziale chiusura del governo federale, lo shutdown che tiene in scacco agenzie federali e uffici pubblici da qualche settimana. Il discorso alla nazione del presidente Donald Trump in diretta dallo studio Ovale l’8 gennaio, il più classico dei mezzi mediatici a disposizione dei leader nazionali, si risolve nel ribadire che una “crescente crisi umanitaria e di ...

Donald Trump : "C'è una crisi umanitaria al confine col Messico. Il Muro serve subito" : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza". Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, di otto minuti, in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l'emergenza nazionale, uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche."L'immigrazione illegale e non controllata fa male ...

Il discorso di Trump : “Crisi umanitaria al confine col Messico - il Muro è essenziale” : Donald Trump ha parlato alla nazione per circa dieci minuti dallo Studio Ovale della Casa Bianca: il Presidente, che chiede 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine del Messico, ha evocato “una crescente crisi umanitaria e di sicurezza”. “L'immigrazione illegale e non controllata, ha detto, fa male agli americani. Dobbiamo agire subito”.Continua a leggere

Trump : 'Crisi umanitaria al confine col Messico - serve subito il Muro' - : Nel discorso televisivo alla nazione, il presidente critica i Dem: "Molti costruiscono recinzioni e barriere per le loro case". Ma Pelosi e Schumer respingono le critiche: "Smetta di tenere in ...

Trump : Muro col Messico è essenziale : 3.26 "C'è una crescente crisi umanitaria al confine" col Messico. Così il presidente Trump, dallo Studio ovale, usato tradizionalmente dai presidenti per parlare agli americani e al Paese. "L'immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani e per questo dobbiamo agire subito", ha aggiunto perché il muro al confine messicano "è assolutamente essenziale". Lo shutdown? "Va avanti-spiega Trump-a casusa dei emocratici che non ...

Shutdown Usa - Trump non molla : "D'acciaio o di cemento - il Muro col Messico si farà" | "Soldati via dalla Siria presto - Isis spazzato via" : Il presidente pronto a chiedere lo stato di emergenza per reperire i fondi. E sulla Siria aggiunge: "Isis distrutta, via dal Paese al più presto"

Usa - Trump in difficoltà sull’economia usa lo shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...

Usa - “shutdown” da nove giorni per lo scontro sul Muro col Messico. Trump : “Non so quando il governo riaprirà” : È arrivato a nove giorni lo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donald Trump sulla richiesta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il ...

Usa - bimbo di otto anni muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col Muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.