La solitudine è scritta nei nostri geni e potrebbe essere ereditaria

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Secondo un nuovo studio condotto in Canada da Julie A. Schermer, ricercatrice presso la University of Western Ontario, il rapporto tra lae alcuni tratti della personalitàparzialmentedovuto a fattori genetici.La ricerca, pubblicata sul Journal of Research in Personality, ha analizzato 764 coppie di gemelli, sia monozigoti che dizigoti, dello stesso sesso e di età compresa tra i 26 e i 43 anni, reclutate attraverso il National Health and Medical Research Council Australian Twin Registry.I partecipanti hanno completato una misurazione dei “Big Five”, teoria sviluppata da R.R. McCrae e P. T. Costa, che postula la presenza di 5 grandi dimensioni di personalità in ciascunumano: estroversione-introversione, gradevolezza-sgradevolezza, coscienziosità-negligenza, stabilità-instabilità emotiva, apertura-chiusura mentale. Questi dati sono stati poi ...