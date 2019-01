F1 | ritorno di Domenicali in Ferrari? Arrivano le prime smentite | dovrebbe restare in

Domenicali non esclude il ritorno di Alonso in F1. E in Ferrari : L’ex-boss Ferrari Stefano Domenicali, ora CEO Lamborghini, non esclude un ritorno di Fernando Alonso nel team di Maranello. Alonso ha corso per la Rossa per 5 anni, con il rapporto che si è concluso a fine 2014. Il 37enne ha chiuso per ora la sua carriera in F1, lasciando intendere che potrebbe tornare nel 2020 […] L'articolo Domenicali non esclude il ritorno di Alonso in F1. E in Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...