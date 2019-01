Usa | continua lo shutdown Trump abbandona l' incontro con i dem

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di RagUsa : Con l’inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non ...

Dazi Cina-Usa - tregua continua : delegazione americana attesa a Pechino - : Appuntamento il 7 e l'8 gennaio per rafforzare l'intesa raggiunta da Trump e Xi Jinping al G20. Il Paese orientale ha appena annunciato nuovi tagli alle tasse su oltre 700 beni importati

L'Eredità - Flavio Insinna chiude il 2018 nel peggiore dei modi : 'L'inganno continua' - altra grave accUsa : Anche a Capodanno non mancano le polemiche su L'Eredità. Sotto accusa, ancora una volta, Flavio Insinna e gli autori Rai che spianerebbero la strada a questo o quel concorrente. Nella puntata andata ...

L'Eredità - Flavio Insinna chiude il 2018 nel peggiore dei modi : "L'inganno continua" - altra grave accUsa : Anche a Capodanno non mancano le polemiche su L'Eredità. Sotto accusa, ancora una volta, Flavio Insinna e gli autori Rai che spianerebbero la strada a questo o quel concorrente. Nella puntata andata in onda il 31 dicembre secondo alcuni telespettatori la favorita sarebbe stata Alessandra. I giudizi

Usa-Cina - continuano i colloqui per raggiungere l'accordo commerciale : ...al suo omonimo americano la speranza che "entrambi i team possano incontrarsi a metà strada per raggiungere un accordo nel minor tempo possibile e che sia di beneficio a entrambi i Paesi e al mondo". ...

Usa - Trump : non possiamo continuare a essere il poliziotto del mondo - : 'Gli Stati Uniti non possono continuare ad essere il poliziotto del mondo', ha detto Trump. 'Non è giusto quando il fardello è tutto su di noi, …

Usa - Trump : lo shutdown “continua finché non saranno assicurati i fondi per il muro” : Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito oggi che lo “shutdown” (il blocco parziale delle attività federali) non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico: Trump ha reso noto che si recherà alla frontiera a gennaio per una visita presso una nuova parte della barriera in costruzione. L'articolo USA, Trump: lo shutdown “continua finché non saranno ...

ARMANDO INCARNATO E NOEL FORMICA - UOMINI E DONNE / La lite continua : 'Hai Usato una parola bruttissima!' : continua lo scontro tra ARMANDO INCARNATO e NOEL FORMICA: gli sviluppi nella puntata odierna del Trono Over di UOMINI e DONNE.

ARMANDO INCARNATO E NOEL FORMICA - UOMINI E DONNE / La lite continua : 'Hai Usato una parola bruttissima!' : continua lo scontro tra ARMANDO INCARNATO e NOEL FORMICA: gli sviluppi nella puntata odierna del Trono Over di UOMINI e DONNE.

Usa - la singolare condanna per un bracconiere : guardare continuamente il film “Bambi” : condannato a guardare dal carcere il classico di Walt Disney “Bambi” per un anno. Protagonista della vicenda un bracconiere del Missouri, David Berry Jr, accusato di aver ucciso centinaia di cervi. Il reato da lui commesso è stato considerato uno dei più gravi ed efferati casi di bracconaggio a danno dei cervi nella storia del Missouri.Continua a leggere

Continua in provincia di RagUsa il progetto "Scuole sicure" della Polizia : Nuovi appuntamenti nelle scuole iblee nell'ambito del progetto "Scuole sicure" voluto dalla Questura di Ragusa. Migliaia gli studenti incontrati

Vladimir Luxuria - l'accUsa : «La Rai continua a spostare il mio programma perché parlo di omofobia e bullismo» : II programma «Alla Lavagna!» su Rai3 alle 20.20, continua a far parlare di sé. Dopo le polemiche per le puntate con Salvini e Toninelli, questa volta la bufera è scoppiata per una puntata non ancora ...

Facebook continua a ‘rubare’ dati : i dipendenti sono stremati e Usano vecchi telefoni irrintracciabili : Dopo un anno che per Facebook è stato segnato da polemiche, denunce e sempre più utenti che decidono di lasciare il noto social network, cresce la tensione anche tra i dipendenti di Zuckerberg i quali, per sfogarsi tra di loro e parlare liberamente hanno iniziato ad usare un secondo telefono, ovvero uno di quei ‘burner phone‘ economici e di vecchia generazione, che si usavano una volta e che hanno il vantaggio di garantire la non ...

Schianto aerei militari Usa in Giappone durante rifornimento/ Ultime notizie - "continua ricerca dei marines" - IlSussidiario.net : Scontro fra due aerei militari Usa in Giappone. Ultime notizie, 5 dispersi, recuperato un marine in buone condizioni: nuovo incidente nel Pacifico