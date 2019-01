Slitta il Reddito di Cittadinanza e Quota 100, ecco a quando

blogitalia.news

: Reddito di cittadinanza e quota 100, cdm sul decreto slitta alla prossima settimana - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza e quota 100, cdm sul decreto slitta alla prossima settimana - sole24ore : Reddito-pensioni, slitta il decreto. Governo diviso anche su Tav e “trivelle” - HuffPostItalia : Slitta alla prossima settimana il Consiglio dei ministri su Reddito e Quota 100 -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Tempi più lunghi per la questionedi100 Bisognerà aspettare ancora per avere la parola definitiva sul decreto perdi100., probabilmente alla prossima settimana, la discussione su queste tematiche nel Consiglio dei ministri, dal quale si attendeva il varo del provvedimento: l’esecutivo si incontra ugualmente oggi, ma senza avere sul tavolo né il maxi-decreto né la nomina del nuovo presidente della Consob.Prende invece corpo la retromarcia sulla cancellazione dell’agevolazione Ires al no profit(enti del terzo settore): dovrebbe trovare posto nel decreto sulle semplificazioni, come confermano i due relatori, Mauro Coltorti (M5S) e Daisy Pirovano (Lega), al termine dell’ufficio di presidenza che ha deciso di sconvocare la seduta delle commissioni di domani e di rinviare i lavori sul provvedimento ...