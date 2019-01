MODENA - BAMBINI A SCUOLA DI ARABO E ISLAM/ San Felice sul Panaro - la Lega insorge :

MODENA - lezioni domenicali di arabo e islam a scuola per 200 bambini : A San Felice sul Panaro ( Modena ) duecento bambini tra i 6 e i 14 anni, le cui famiglie provengono da Paesi nordafricani e arabi, da domenica prossima andranno a lezione di arabo e di islam nei locali della scuola . Al progetto, realizzato dall'associazione “La Pace”, è arrivato il via libera del consiglio d'istituto delle scuole elementari.Continua a leggere

MODENA - picchia la moglie davanti ai bambini perché aveva lavorato “solo” 12 ore : Un piccolo imprenditore cinese di trentotto anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Medolla, a Concordia Sulla Secchia, in provincia di Modena, per aver picchiato la moglie sua connazionale. Lo avrebbe fatto dopo aver rimproverato la donna di aver lavorato solo dodici ore nella giornata di domenica.Continua a leggere