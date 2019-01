Migranti | tornano a sbarcare in Italia | in barca a vela nella notte | il pessimo segnale

Migranti : alunni stranieri tornano ad aumentare - Lombardia prima regione : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Dopo la crescita zero del 2015, nell’anno 2016/17 gli alunni stranieri sono tornati ad aumentare e hanno raggiunto il numero di 826mila, circa 11mila in più rispetto all'anno scolastico precedente, pari al 9,4% del totale della popolazione scolastica. È continuato, invec

Migranti - tornano le carrette del mare : in 82 sbarcano a Lampedusa - 100 salvati in mare : Nuovo naufragio nel Mediterraneo: si temono diversi morti. Nelle aree Sar davanti alle coste della Libia stanno operando tre...

Migranti - le navi Ong tornano in mare : «Dobbiamo difendere i diritti umani». L'Onu attacca l'Italia : Le navi delle Ong tornano in mare. L'obiettivo? «difendere i diritti umani», dicono i responsabili, e garantire le operazioni di ricerca e soccorso dei Migranti. L'annuncio arriva...

Migranti - Ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi - : Annuncio congiunto di Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea: "Difendiamo diritti umani". L'Onu: "Italia criminalizza le organizzazioni non governative"

Migranti - Ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi : Migranti, Ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi Annuncio congiunto di Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea: "Difendiamo diritti umani". L’Onu: “Italia criminalizza le organizzazioni non governative” Parole chiave: ...

