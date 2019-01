Matteo Salvini | la chat segreta dei leghisti e una roboante conferma | governo al capolinea

Daniela Santanchè : "Matteo Salvini è stato scavalcato da Luigi Di Maio sugli immigrati" : "Matteo Salvini si salva attraverso una narrazione che però ad ora non ha alcun riscontro nei fatti. Sull'immigrazione è stato scavalcato da Luigi Di Maio, ha vinto la linea del Movimento 5 stelle". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene nel caso Sea Watch e spie

Luigi Di Maio - primo schiaffo da Matteo Salvini dopo la Sea Watch : addio poltronissima? : Marcello Minenna può essere l'uomo giusto per la Consob? «Non ho parlato di questo con Kaczynski...», dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda sul tema dopo che Luigi Di Maio ha annunciato che c'è convergenza tra M5s e Lega. La verità è che il Carroccio ha in mente an

Matteo Salvini : “chi sarebbero i responsabili disponibili per un nuovo Governo?” : Matteo Salvini al momento non farà cadere Conte. “Il governo sta bene. Abbiamo fatto una manovra economica dopo mille difficoltà,

Matteo Salvini - il retroscena : l'"imboscata" di Conte e Di Maio - "così non dura" : "Sono molto preoccupato questa volta". Matteo Salvini è a Varsavia, non ha ancora incontrato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Ma fa sapere a chi gli sta vicino che il caso Sea Watch, con i 15 migranti che il premier ha deciso di accogliere in Italia scavalcando il ministro degli Interni decisamente c

Il governo sta bene - non voglio farlo saltare - dice Matteo Salvini : "Il governo sta bene. Abbiamo fatto una manovra economica dopo mille difficoltà, imposte dall'Europa. Abbiamo fatto un percorso di sei mesi complicato". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista ad Rtl 102.5. "Io non voglio fare saltare nessun governo - ha aggiunto Salvini - e poi chi sarebbero i 'responsabili' disponibili? Quelli che cambiano casacca dopo sei ...

Matteo Salvini cede con l'aiutino della Chiesa Valdese : 10-15 migranti in Italia : Arriveranno in Italia i bambini, con la mamma e il papà: "poco più di dieci" dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare, saranno affidati alla Chiesa Valdese, "senza oneri per lo Stato".Giuseppe Conte ottiene da Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Unione europea. Con un'intesa siglata a notte fonda a Palazzo Chigi, dopo giorni di un tesissimo scontro a distanza. Ma il colloquio, ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - giallo sul vertice : "Cosa dirò al premier" - la rivolta leghista sui migranti : Il vertice annunciato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per la serata del 9 gennaio è a rischio. Possibile che la riunione ristretta di governo con Luigi Di Maio e altri esponenti di spicco della squadra sui migranti si ridurrà in un confronto telefonico solo tra il premier e il ministro degli Int

Matteo Salvini - nel giorno più duro la clamorosa apertura al M5s : terremoto a Roma e Strasburgo : Da Varsavia, Matteo Salvini apre a una clamorosa intesa con il Movimento 5 Stelle proprio nel giorno più difficile. È da poco arrivata la conferma dell'accordo tra il premier Giuseppe Conte e il governo di Malta per l'accoglienza di una quindicina dei 49 migranti della Sea Watch in Italia. Vince dun

Sondaggio Sky Tg24 su Sea Watch e migranti - il trionfo di Matteo Salvini su Conte e Di Maio : Il Sondaggio a caldo sui migranti della Sea Watch fa gioire Matteo Salvini. Quasi in tempo reale, il ministro degli Interni condivide su Facebook il risultato di un Sondaggio di Sky Tg24 tra i suoi telespettatori. "Giusto che l'Italia contribuisca ad accogliere i migranti della Sea Watch?". La rispo

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro Claudio Baglioni : "Canta che ti passa - lascia che chi di dovere si occupi di immigrazione" : Il vice-premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non si è fatto sfuggire l'occasione di replicare alle dichiarazioni che Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, che ha rilasciato durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse sanremese che si è tenuta oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, al Casinò di Sanremo.Le parole utilizzate dal cantautore romano per ...

Giorgia Meloni - durissimo appello a Matteo Salvini : "Basta farsi prendere in giro - scarica il M5s" : Un durissimo, e netto, appello di Giorgia Meloni a Matteo Salvini. appello che piove su Facebook dopo la risoluzione dei casi Sea Watch e Sea Eye, con lo sbarco a Malta e l'Italia comunque costretta a prendere la sua fetta di migranti. Soluzione firmata da Giuseppe Conte e contro la quale lo stesso

Armando Spataro beffato dal Csm sui post di Matteo Salvini : "Non è stata lesa la sua autonomia" : Il Consiglio superiore della magistratura ha dato ragione a Matteo Salvini dopo lo scontro con il procuratore di Torino, Armando Spataro. Il magistrato aveva accusato il ministro di aver interferito nelle indagini contro la mafia nigeriana, perché il leghista aveva annunciato sui social gli arresti