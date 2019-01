Gli utenti over 65 sono quelli che su Facebook condividono più fake news

Gli utenti con più di 65 anni sono quelli che su Facebook condividono più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Telecamera fissa su un giocatore (scelto daGli utenti) : la Nba vista da Twitter : Guardereste una partita, gratis, seguendo un solo giocatore? È quello che permetterà di fare Twitter: trasmetterà la Nba, ma in un modo del tutto inconsueto: saranno in diretta solo gli ultimi due quarti e, soprattutto, le telecamere inquadreranno sempre la stessa canotta. Giocano i Lakers? L'obiettivo sarà fisso su LeBron James per tutto il tempo che sarà in campo. Se si accomoderà in panchina o ...

Usa - sentenza vieta ai politici di bloccare Gli utenti sui social : Una sentenza destinata a segnare la storia del diritto costituzionale americano al tempo dei nuovi media. La Corte d'Appello Federale degli Stati Uniti ha infatti stabilito per i politici americani il ...

Effetti concreti della "crisi" di Facebook : raffica di notifiche per tenere Gli utenti connessi : Molto si è detto, si è scritto e si scriverà sulla "crisi" di Facebook. Intanto, comunque la si pensi, qualcosa sulla piattaforma sta cambiando molto pesantemente. Vi siete accorti della miriade di notifiche che sempre più arrivano anche relativamente a cose già viste, già lette o di cui non vi importa nulla? Sono i primi Effetti reali della crisi del social network più potente del mondo.Voi ...

Bandersnatch - che uso si può fare dei dati sulle scelte deGli utenti? : Di Black Mirror: Bandersnatch si parla da giorni ovunque. Il lungometraggio prodotto da Netflix e uscito come episodio speciale della serie, sin dall’uscita il 28 dicembre 2018 ha fatto e continua a far discutere. Al di là della forza della trama, l’innovazione portata è stata la possibilità di dare allo spettatore il potere di scegliere cosa farà il protagonista rifacendosi ai libri game e in base a quelle scelte ottenere un finale diverso. Da ...

Lenovo rinuncia alla fibra di carbonio per il ThinkPad X1 Yoga : Gli utenti pensano che sia comune plastica : Lenovo, primo produttore mondiale di PC, si presenta al Consumer Electronic Show di Las Vegas con due novità tanto importanti quanto singolari: le rinnovate linee di notebook professionali ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 Yoga. Protagonisti non sono nuovi processori o i nuovi chip grafici che hanno tenuto banco ieri, ma un cambio di rotta sui materiali impiegati per il rivestimento della base. Quelli, in sostanza, si cui mettete le mani quando ...

Sony lancia nuove Android TV al CES 2019 : 8K - 4K e novità per Gli utenti Apple : Al CES 2019 Sony presenta tantissime novità relative alle smart TV con Android TV, sia 4K che 8K, con nuove funzioni anche per gli utenti Apple. L'articolo Sony lancia nuove Android TV al CES 2019: 8K, 4K e novità per gli utenti Apple proviene da TuttoAndroid.

Italiani popolo di aspiranti chef : il 57% deGli utenti naviga su siti e app di cucina : “Pensavo fosse il secolo del sesso, invece è il secolo della cucina”, diceva Paolo Poli, un po' smarrito dal profluvio di fornelli televisivi. Per dargli ragione basta pescare un canale qualsiasi, tra chef-star e loro emuli casalinghi. Oppure leggere il rapporto di Comscore “Il Settore del Food in Europa”: il 57% degli utenti che utilizzano internet nei cinque maggiori Paesi europei (Francia, Germania, Italia, ...

Questo miliardario giapponese paga deGli utenti per avere il tweet più condiviso di sempre : Un post su Twitter del miliardario giapponese Yusaku Maezawa è diventato il più retwittato di sempre. Oltre 4 milioni di utenti hanno condiviso il tweet di Maezawa. Yusaku Maezawa è il proprietario e fondatore di un negozio online d'abbigliamento molto popolare in Giappone: Zozotown. Questo post voleva essere il festeggiamento di un traguardo: nel periodo tra Natale e Capodanno il sito ha raccolto 10 miliardi di yen.Per ...

Qual è il miglior gioco del 2018 per Gli utenti di Metacritic? God of War sbaraglia la concorrenza : Sembra proprio che il ritorno di Kratos e la nuova strada imboccata da God of War siano stati apprezzati non poco e a sottolinearlo ci sono diversi riconoscimenti più o meno importanti. Dopo il premio di gioco dell'anno ai seguitissimi The Game Awards 2018, l'esclusiva PS4 è ancora una volta il Game of the Year ma questa volta solamente per gli utenti, i "semplici" giocatori.Se nella classifica che raccoglie la media voto delle varie testate ...

App meteo sotto accusa : vendeva i dati deGli utenti a siti di pubblicità e aziende : L’applicazione mobile di previsioni meteo, Weather Channel, è stata accusata dalla procura di Los Angeles di “aver venduto ad una decina di siti di pubblicità e di aziende di analisi di mercato” i dati di localizzazione condivisi dagli utenti. Secondo il procuratore della città californiana, Michael Feuer, “l’80% degli utenti ha accettato di consentire l’accesso ai dati sulla propria posizione geografica ...

Sampdoria - Ferrero sgrammaticato su Twitter : Gli utenti sui social se la ridono : Massimo Ferrero è sicuramente uno dei personaggi più coloriti del calcio italiano. Il numero uno della Sampdoria si è sempre contraddistinto per il suo atteggiamento spesso sopra le righe, per le sue ...

"Grazie a questa fontana ho conosciuto l'amore della mia vita - che adesso non c'è più". Il biGlietto a piazza Navona emoziona Gli utenti : Un biglietto d'amore al marito che non c'è più e un grazie alla fontana del Moro di piazza Navona, a Roma, che 32 anni fa fu il luogo di "quel fantastico incontro". Il cartello, legato alla panchina a pochi metri dalla vasca restaurata nel 1652 da Bernini, porta la firma di una donna, Elisabetta, ed è stato fotografato e condiviso su Facebook da circa mille persone."Con questo biglietto vorrei ringraziare questa fontana e ...

Alcuni esperti di sicurezza avrebbero scoperto un’app meteo che raccoGlierebbe dati personali deGli utenti : Dopo più di un mese dalla decisione di Google di rimuovere alcune applicazioni da Google Play Store perché accusate di frode pubblicitaria, una […] L'articolo Alcuni esperti di sicurezza avrebbero scoperto un’app meteo che raccoglierebbe dati personali degli utenti proviene da TuttoAndroid.