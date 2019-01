Fca | negli Stati Uniti patteggia una multa per mettere fine al caso emissioni

Dieselgate negli Usa - maximulta per Fca : Fca pagherà complessivamente oltre 650 milioni di dollari per risolvere le dispute negli Stati Uniti sulle emissioni diesel. Secondo indiscrezioni riportate dai media Usa, l'accordo con le autorità americane prevede il pagamento da parte della casa automobilistica di una sanzione inferiore ai 500 milioni di dollari e pari a 311 milioni di dollari.Fca verserà inoltre almeno 75 milioni di dollari agli stati americani che ...

Emissioni diesel - Fca - oltre 700 milioni di dollari per chiudere la causa negli Usa : Il gruppo Fiat Chrysler dovrebbe pagare più di 700 milioni di dollari per chiudere la causa civile avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla presunta istallazione di software illegali per il controllo delle Emissioni su migliaia di veicoli diesel . L'accordo, secondo la stampa americana, dovrebbe essere annunciato già oggi dopo le indiscrezioni di ieri su un'imminente chiusura delle trattative in corso da ormai diversi ...

Fca - buone notizie dalla Cina. Negli Usa verso patteggiamento su emissioni diesel. Titolo su del 3% : MILANO - buone notizie in arrivo dalla Cina per il comparto auto mentre Negli Usa si diradano le nebbie sul Dieselgate per Fca e il Titolo festeggia in Borsa. Le azioni Fca sono in vetta al Ftse Mib...