Disabilità | dalle non autosufficienze all’accessibilità | le misure finanziate con la

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Salvini minaccia su Facebook di non voler votare il reddito di cittadinanza se non vengono inserite risorse per i disabili. Il premier Giuseppe Conte replica dicendo che nel governo “c’è già attenzione ai disabili”, oltre ad assicurare che “se ci sono suggerimenti li analizzeremo” e che “anche questa volta risolveremo la situazione“. In attesa di un chiarimento dentro il governo sulle pensioni di invalidità, l’incertezza sulle risorse agita le associazioni e crea confusione sui provvedimenti effettivamente garantiti in favore dei portatori dicon la legge di Bilancio. Ecco legià approvate.I fondi finanziati per i disabili – Con la legge di Stabilità votata a fine dicembre il governo ha messo nero su bianco i provvedimenti che interessano direttamente le oltre 4 milioni e mezzo di persone disabili che vivono in Italia. In ...