Come evitare infortuni sugli sci

Figli adolescenti - Come evitare il conflitto : Il corpo che cambia, i primi amori e la voglia di libertà: l’adolescenza è un momento delicato nella vita dei Figli, ma anche dei genitori che sono costretti ad affrontare qualcosa a cui non erano preparati. Da un momento all’altro mamma e papà si ritrovano di fronte un adulto, che pretende i propri spazi, che si infuria quando non si sente rispettato e che non considera più i genitori come degli eroi. L’adolescenza è per tutti ...

Anemia : spesso è causata da una carenza di vitamine - ecco Come evitare gravi danni all’organismo : A causare l’Anemia, tra gli altri fattori, c’è anche una carenza di vitamine e le conseguenze possono consistere in gravi danni all’organismo. L’Anemia è causata dalla mancanza delle vitamine emoattive, che porta ad una drastica riduzione nella produzione di globuli rossi. carenza di acido folico e di vitamina B12 sono al primo posto in questa patologia, perché sono indispensabili per la produzione di globuli rossi in grado di ...

Una folla di persone si muove Come un fluido : per evitare rischi in caso di panico basta ricorrere alla matematica : Il movimento della folla è paragonabile a quello di un fluido e può essere studiato attraverso formule matematiche. E’ dunque possibile avere un sistema per controllare masse di persone in situazioni a rischio, come quelle indotte dal panico in caso di disastri naturali o attentati. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Science dal gruppo dell’università francese di Lione coordinato da Denis Bartolo e Nicolas ...

Saldi - si parte. La mappa e il calendario. Ecco Come evitare le fregature : Calza della Befana 2019 con i Saldi invernali che dal 2 prendono il via in Basilicata e Sicilia, da mercoledì in Valle D'Aosta, e poi dal 5 gennaio in tutte le altre regioni italiane. Una nuova ...

Esenzione Canone Rai 2019 : domanda entro oggi per evitare addebiti - Come fare : Oramai da questa tassa non si scappa più: il Canone Rai è un obbligo di legge che dal 2016 è stato inserito direttamente in bolletta e i cittadini che non vogliono pagarlo devono richiedere l’Esenzione Canone Rai 2019, compilando specifici moduli ed entro scadenze ancora più precise. Anche se c’è tempo fino al 31 gennaio 2019 per presentare l’autocertificazione di Esenzione, è comunque consigliabile farlo con molto più anticipo, per risparmiarsi ...

Dieta per dimagrire - Come perdere peso rapidamente/ Ecco cosa evitare e cosa mangiare : Dieta sana, i 5 consigli dell'Oms da applicare subito. Sale e zuccheri al minimo, vietato l'uso di alcol. Tutti i suggerimenti per una vita migliore

Arriva il Cenone di Capodanno - Come evitare quel senso di gonfiore post-giorni di festa : A Capodanno è nota la tradizione del Cenone che coinvolge amici e parenti. Tutti seduti tra una portata e l’altra a raccontarsi, a ricordare, a vedere foto, ad mangiare e consumare cibi e portate, che vanno ben oltre il gusto del provare nuovi sapori e troppo spesso si trasformano non in un assaggio, ma vere abbuffate accompagnate da fiumi di vino e spumante. Un vero tour de force per il nostro organismo, non abituato (fortunatamente) ...

Come evitare le domande scomode dei parenti a Natale : Se le tradizioni che rendono speciali i momenti delle Feste variano da famiglia a famiglia, Come per esempio preparare dei biscotti per Babbo Natale, ciò che unisce tutte le famiglie sono i momenti imbarazzanti con i parenti. Se non si può sempre fare affidamento sul cugino preferito che ci tiri fuori da una conversazione scomoda con un parente, puoi sempre contare sul supporto degli assistenti digitali. Il primo Natale in Italia (e in ...

Shopping di Natale : Polizia Postale spiega Come evitare brutte sorprese online : Pochi giorni e arriverà il momento di aprire i regali sotto l’albero di Natale. Ed è proprio questo il periodo in cui si concentrano maggiormente gli acquisti da parte di milioni di consumatori che scelgono le promozioni più interessanti. Un valido aiuto sono anche gli acquisti online, che offrono spesso una scelta più ampia e prezzi ancora più competitivi. Ma è proprio in questo periodo di acquisti sfrenati che si corrono i rischi ...

Tumblr : Come iscriversi ed evitare il ban per contenuti porno : Tumblr è una famosa piattaforma di social network che consente ad i propri iscritti di creare una sorta di blog dove postare contenuti multimediali da condividere con le persone che ti seguono. Con il passare degli anni è diventato ancora più famoso per la possibilità di pubblicare contenuti sessualmente espliciti senza che questi venissero rimossi (Come invece succede per Facebook, Instagram, etc ). Tutto questo è continuato fino a qualche ...

Bollette da incubo? Cosa le fa lievitare e Come 'tagliarle' : Molte case sono 'abitate' da elettrodomestici energivori, spesso di vecchia generazione, che consumano più del dovuto e...

Papa Francesco spiega Come evitare le omelie soporifere. I preti dovrebbero ascoltarlo : “Quante volte noi vediamo che nell’omelia alcuni si addormentano, altri chiacchierano o escono fuori a fumare una sigaretta”. A parlare non è un anticlericale, bensì Papa Francesco. “Mi diceva un sacerdote – ha raccontato Bergoglio ai fedeli – che una volta era andato in un’altra città dove abitavano i genitori e il papà gli aveva detto: ‘Tu sai, sono contento, perché con i miei amici abbiamo trovato una chiesa dove si fa la messa ...

Papa Francesco - il pontefice spiega Come evitare le omelie soporifere. I preti dovrebbero ascoltarlo : “Quante volte noi vediamo che nell’omelia alcuni si addormentano, altri chiacchierano o escono fuori a fumare una sigaretta”. A parlare non è un anticlericale, bensì Papa Francesco. “Mi diceva un sacerdote – ha raccontato Bergoglio ai fedeli – che una volta era andato in un’altra città dove abitavano i genitori e il papà gli aveva detto: ‘Tu sai, sono contento, perché con i miei amici abbiamo trovato una chiesa dove si fa la messa ...

Roma : Carabinieri spiegano ad anziani Come evitare malintenzionati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, attraverso le articolazioni territoriali delle Stazioni, stanno tenendo una serie di incontri con gli anziani dei quartieri della periferia sud-est della Capitale. Tali incontri, organizzati in collaborazione con i centri di aggregazione quali parrocchie ed associazioni, rientrano in un progetto di prossimita’ al cittadino giunto al secondo ciclo. Lo scopo e’ quello di ...