Biathlon – Prima vittoria in carriera per Lisa Vittozzi | le parole dell’azzurra dopo la

Biathlon - Lisa Vittozzi trionfa nella sprint di Oberhof : prima vittoria in coppa del mondo : Oberhof - E' arrivata finalmente la prima volta per Lisa Vittozzi nella coppa del mondo di Biathlon. Mai sul podio in questa stagione, pur essendo terza in classifica generale prima della sosta, la ...

Biathlon – Lisa Vittozzi da favola nella sprint di Oberhof : prima vittoria in carriera per l’azzurra : Veloce e perfetta: Lisa Vittozzi nella storia. L’azzurra vince la sprint di Oberhof, è il suo primo trionfo in carriera Aveva detto che andare a tutti i costi a caccia del risultato non sarebbe stata la strategia giusta ed evidentemente Lisa Vittozzi aveva ragione. nella sprint di Oberhof, in Germania, la 23enne atleta di Sappada centra il primo trionfo della sua carriera. In questa stagione, cominciata comunque alla grande, ...

Biathlon – World Team Challenge Auf Schalke : prima vittoria italiana con Dorothea Wierer e Lukas Hofer : “World Team Challenge Auf Schalke”, l’Italia trionfa per la prima volta con Dorothea Wierer e Lukas Hofer, battuti i tedeschi Preuss/Schempp in volata. Grande festa per Domracheva e Bjoerndalen Dorothea Wierer e Lukas Hofer incantano nel “World Team Challenge auf Schalke”, portando l’Italia per la prima volta al trionfo nella spettacolare esibizione che si tiene ogni anno all’interno dello ...

Biathlon - World Team Challenge : l’albo d’oro. La prima volta dell’Italia con Dorothea Wierer e Lukas Hofer : Il successo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke 04, è il primo di una coppia italiana nel World Team Challenge di Biathlon, che annualmente si svolge in terra tedesca. L’Italia non era mai neanche andata sul podio, col miglior risultato conseguito da Hofer in coppia con Michela Ponza nel 2011 (quarto posto). Alla quarta partecipazione in coppia, i nostri due biatleti hanno aggiunto un altro alloro ...

Biathlon - tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo femminile : Dorothea Wierer prima con 5 affermazioni in tre diversi format : Una sprint davvero spettacolare in quel di Hochfilzen per Dorothea Wierer: l’azzurra è riuscita a vincere per la prima volta nella specialità nella Coppa del Mondo di Biathlon, nonostante un errore nell’ultimo poligono. La nativa di Brunico diventa così l’unica italiana ad aver vinto in tre format diversi (già si era imposta in individuale e mass start), nonché la prima per quanto riguarda le vittorie a quota cinque (dietro di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : domani la sprint femminile. Dorothea Wierer per la difesa del primato - come sparerà Kaisa Makarainen? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono le donne. domani la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica classifica generale, sulle prime due competizioni, con la nostra Dorothea Wierer che guarda tutti dall’alto e Lisa Vittozzi pronta a starle sulle code per superarla. Nella sprint di domani l’avversaria numero uno delle azzurre ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 Pokljuka. Torna la pista “grandi firme” che per la prima volta apre la stagione : Cambiano le abitudini, stavolta per forza di cose. Ormai da qualche stagione il circo di Coppa del Mondo di Biathlon si dava appuntamento in Svezia, ad Ostersund per la prima settimana di gare del circuito iridato stagionale ma quest’anno, con i Mondiali in programma proprio nella località scandinava, qualcosa sarebbe dovuto cambiare obbligatoriamente nei calendari di Coppa del Mondo e la sorpresa è che l’ouverture è stata assegnata ad un paese ...