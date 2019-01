Una notte di 12 anni Incontro con Álvaro Brechner

Nicole e Mia - 15 e 16 anni - scomparse la notte della Befana dopo Una festa : l'ultimo sms : SCHIO - Due famiglie residenti in città sono in grande apprensione da sabato notte per la scomparsa nel nulla delle loro figlie minorenni: Nicole Canzoneri di 16 anni e Mia Giada Garzoglio di 15 . Le ...

Golden Globes : vincitori - vinti e un red carpet da mille e Una notte : Ai Golden Globes 2019 trionfa Rami Malek per la sua interpretazione di Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody, delusione , in parte, per Lady Gaga e tante sorprese. Alla 76esima edizione dei premi che ...

"Il migrante vien di notte...". Assessore leghista a Monfalcone posta su Facebook Una filastrocca che denigra gli immigrati : Dopo il gesto del vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, che ieri via social aveva annunciato di avere gettato "con soddisfazione nel cassonetto" le coperte di un clochard come avrebbe fatto "un normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città", scoppia un altro caso, questa volta a Monfalcone (Gorizia), città a guida leghista. A pubblicare sempre su Facebook, nelle stesse ore, una filastrocca che denigra i ...

NBA – Spurs - nella notte del ritorno di Kawhi Leonard brilla la stella di DeRozan : Una tripla doppia passata quasi in sordina : Tutti concentrati sul ritorno di Kawhi Leonard a San Antonio, ma l’altro ex a parti invertite, DeMar DeRozan, trascina gli Spurs al successo con la prima tripla doppia della sua carriera Vecchie ruggini e una ferita ancora aperta, almeno a quanto sembra dai cori e dai fischi che il pubblico dei San Antonio Spurs ha riservato a Kawhi Leonard, per il suo ritorno all’AT&T Center. Una notte in cui Kawhi Leonard ha chiuso con 21 punti, 5 ...

Etna - nuovo sciame sismico e scossa di terremoto 3.5 : ancora Una notte di paura : terremoto di magnitudo 3.5 10 minuti dopo le 5 di venerdì mattina: intanto il numero degli sfollati del Catanese che...

Bufere di Neve e freddo polare - al Sud è Una notte da lupi : -14°C in Sila - iniziano a imbiancarsi anche le coste [FOTO LIVE] : 1/14 Campobasso ...

Terremoto a Collelongo : notte tranquilla nell'Aquilano - solo Una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che martedì primo gennaio alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv,...

Una guerra di botti e spray al pepe : 216 feriti nella notte di Capodanno : Un Capodanno demente che si rispetti - in Italia - 'deve' avere le sue vittime per i botti. La mezzanotte d'addio al 2018 non ha registrato morti, ma ci siamo rifatti con i feriti: 216, di cui 41 ...

Terremoto : notte tranquilla nell'Aquilano - solo Una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che ieri alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, ha registrato da allora solo una scossa, di magnitudo 2 sempre a Collelongo, all'1,19. Anche in questo caso non si sono registrati danne a persone o cose.

Terremoto Lazio e Abruzzo - paura nella Marsica : risentimento sismico del 5° grado Mercalli - scuole e palestre aperte per chi non vuole dormire a casa in Una notte polare [LIVE] : 1/9 ...

Prato - brucia tetto di un capannone a San Silvestro - serve Una notte per lo spegnimento : per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di un capannone di una azienda tessile. L'allarme era partito nella serata di San Silvestro. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Prato. ...

New Horizons ha sorvolato Ultima Thule - la sua meta ai confini del Sistema Solare : “Una notte che nessuno di noi dimenticherà mai” : Come da programma, la sonda New Horizons ha sorvolato Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Si tratta del flyby più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda NASA New Horizons ha sorvolato il piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di km, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del Sistema Solare, chiamato Ultima Thule. Noto come MU69 2014 l’oggetto spaziale ha più o meno ...

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo esplodere Una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

Esplosione Magnitogorsk - tra i dispersi anche 7 bambini : in Russia è Una notte di San Silvestro terribile [FOTO] : Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita a Magnitogorsk, la città sud occidentale dove un’Esplosione causata da una fuga di gas ha fatto crollare un palazzo di dieci piani. Al momento si contano quattro morti, ma i soccorritori sono ancora alla ricerca di circa 35 dispersi. Fra loro vi potrebbero essere anche sette bambini, ha detto il governatore della regione di Chelyabinsk, Boris Dubrovsky, citato ...