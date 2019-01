Tsipras come Di Maio | regalie pre-voto

Giulio Sapelli : 'Un errore cedere all'Europa - rischiamo di finire come Tsipras' : Intervistato da La Notizia Giornale, l'economista Giulio Sapelli, professore universitario di Storia Economica alla Statale di Milano, ha espresso le sue impressioni e valutazioni sulla manovra di bilancio, ancora in fase di definizione, e sulla trattativa tra il Governo gialloverde e la Commissione europea. Alla fine, per evitare la procedura d'infrazione, la maggioranza gialloverde ha ceduto all'Ue sull'abbassamento del deficit dal 2,4% al ...