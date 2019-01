Terremoto Etna | nuova forte scossa sul vulcano | magnitudo 4 1 nella notte | gente in

Terremoto Etna - pianista cieco si mette in salvo da solo : l’incredibile storia a lieto fine : Ci sono storie che sembrano trame di un film: come quella di Giovanni Caloria, 79 anni, pianista cieco che, nella notte di Santo Stefano, durante il Terremoto di magnitudo 4.8 che ha interessato l’Etna, si è salvato da solo. L’uomo è riuscito ad aprire la porta di casa a Pennisi, frazione di Acireale. La sua abitazione è al momento inagibile, ma tre giorni fa i vigili del fuoco di Catania hanno recuperato materiale per lui ...