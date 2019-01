Parte l' autostrada digitale che dal 2020 collegherà Brasile e Portogallo

Pedaggi autostradali - Aumenti sospesi in gran Parte della rete : Stop ai rincari dei Pedaggi nel 2019 in gran parte della rete autostradale. Almeno temporaneamente. L'annuncio era arrivato ieri su Facebook da parte del ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, che insieme agli auguri di fine anno aveva anticipato la sospensione dei "tradizionali" Aumenti di inizio anno sul 90% della rete nazionale. Quest'oggi è arrivata conferma dai diretti interessati, Autostrade per lItalia in ...