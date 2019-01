Oroscopo del 10 gennaio | Pesci indaffarato | Leone in tumulto

Oroscopo del 10 gennaio : Sagittario in viaggio - incertezze per l'Acquario : L’Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 anticipa varie novità per i segni zodiacali. Sarà un giovedì con molte incombenze e impegni importanti soprattutto per Gemelli e Bilancia. Più relax e pochi pensieri per Cancro e Ariete ma bisognerà fare attenzione agli imprevisti. Numerosi gli impegni da portare avanti anche per il Capricorno. Scopriamo, allora, cosa riservano le stelle ai vari segni per la giornata di domani. Relax per Ariete, Toro ...

Oroscopo dell'amore single con affinità - 11 gennaio : Sagittario vincente - Ariete grintoso : L'Oroscopo dell'amore dei single dedicato alla giornata di venerdì 11 gennaio punta il dito sui sentimenti, aprendo gli orizzonti di ciascun segno zodiacale per creare nuove coppie. I transiti planetari sono favorevoli in particolar modo per l'Ariete, il Cancro, il Leone e l'Acquario. Anche il Sagittario se la cava alla grande, "acciuffando" la fortuna per i capelli. Oltre alle possibilità di conquista dei segni zodiacali, daremo delle dritte ...

Astri e Oroscopo del 10 gennaio : fortuna per l'Ariete e il Cancro : L'oroscopo della giornata di 10 gennaio punta i riflettori sulla fortuna, prediligendo alcuni segni dello Zodiaco e rendendo le attività più complesse per altri. Come sarà l'amore, la fortuna e il lavoro nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì, ricca di impegni? Buona la carica energetica dell'Ariete, il Sagittario è ottimista e il Leone riparte alla grande, pronto a mettersi in gioco. La fortuna pronostica il suo ...

Oroscopo del giorno 9 gennaio : Bilancia in affanno - impegni per la Vergine : L’Oroscopo del giorno 9 gennaio 2019 si prevede pieno di scelte importanti per molti dei segni zodiacali. Questioni di lavoro spinose aspettano Ariete e Cancro mentre per Bilancia e Scorpione sarà fondamentale risolvere una questione di cuore. Toro e Gemelli, invece, dovranno cercare di risparmiare tutta l’energia. Vediamo quali sono le previsioni degli astri per i 12 segni per la giornata di mercoledì. impegni per Ariete e Vergine Le previsioni ...

L'Oroscopo del sesso - il 2019 sotto alle lenzuola : ecco il segno che gode più di tutti : Il 2019 è appena iniziato e tra i diversi interrogativi da porre alle Stelle ci sono anche quelli sull'Eros. Oroscopo e sesso è un connubio da non sottovalutare se si vorrà vivere la sessualità in modo stuzzicante e senza trascurare i desideri più intimi. Ogni segno, di certo, vivrà la sessualità in

Oroscopo del 9 gennaio : Ariete disteso - Scorpione nervoso : Mercoledì 9 gennaio sarà una giornata particolare per i segni dello Zodiaco: il Cancro si sentirà un po' indisposto e la Bilancia si dimostrerà innervosita, mentre il Leone avrà un leggero calo della considerazione personale, con l'Acquario che pretenderà invece un rinnovamento sulle amicizie. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: finalmente a lavoro avrete dei momenti di distensione e, perché no, anche di complicità con i colleghi. Questo ...

Oroscopo del giorno 8 gennaio : stanchezza per l'Ariete : Dopo un inizio di settimana importante per alcuni segni e di calo per altri, continua il percorso astrologico del mese di gennaio 2019. Di seguito le stelle con l'Oroscopo dell'8 gennaio, per ciò che concerne l'ambito amoroso, lavorativo e salutare dall'Ariete ai Pesci. Ariete: per quel che riguarda i sentimenti, nelle coppie ora c'è maggiore stabilità, anche se con una persona dell'Acquario si potranno avere momenti di calo. Nel lavoro ...

Oroscopo 2019 - i segni più fortunati dello zodiaco in amore : Toro e Cancro agli opposti : L’Oroscopo del 2019 anticipa quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco in amore. Sicuramente per l’Ariete sarà un anno di relazioni stabili ma soltanto verso l’estate, più fortunati Toro e Sagittario che vivranno un periodo positivo nei sentimenti mentre per Cancro, Gemelli e Vergine le difficoltà nelle relazioni si faranno sentire. Scopriamo quali sono le previsioni degli astri per il nuovo anno nell’ambito affettivo. I segni più ...

Oroscopo dell'amore di coppia 9 gennaio : Sagittario diffidente - Acquario protagonista : L'Oroscopo dell'amore di coppia nella giornata di mercoledì 9 gennaio vede protagonista Venere, che conquista il domicilio del Sagittario. Il pianeta rosa dedicato ai sentimenti diventa ancor più potente. Allora, come saranno le previsioni astrologiche dopo le feste? Ariete riparte alla grande investendo nei sentimenti con grinta, Sagittario è sospettoso e procede a piccoli passi. Buoni i rapporti di coppia per l'Acquario, gli altri segni dello ...

Oroscopo del 23 gennaio : Capricorno 'geniale' - Leone ambizioso : Mercoledì 23 gennaio Saturno, Plutone e Mercurio saranno in Capricorno. Il Sole in Acquario e la Luna in Vergine. Giove e Venere nel segno del Sagittario, Nettuno fermo in Pesci. Urano e Marte nell'Ariete. Nodo Lunare in Cancro nella seconda casa. Di seguito l'Oroscopo della giornata del 23 gennaio. Cancro 'galante' Ariete: mercoledì da dedicare al relax, in quanto i nativi non avranno molta pazienza verso l'ambiente lavorativo e potrebbero ...

Oroscopo della settimana fino 13 gennaio : amore a gonfie vele per il Sagittario : L'Oroscopo della settimana fino al 13 gennaio conferma le difficoltà di tornare alla normalità da parte di qualche segno dopo le festività natalizie. Per altri, invece, la ripresa del lavoro e delle abitudini quotidiane sarà ricca di entusiasmo, come nel caso dell'Ariete, che si sentirà rinvigorito dopo i giorni di pausa, e del Sagittario. Spazio per diverse novità in amore, per qualche segno o per interessanti novità negli affari e nelle ...

L'Oroscopo del 2019 secondo tre famosi astrologi : Sono tanti gli italiani che tentano di leggere nelle stelle il proprio futuro o anche più semplicemente come andrà la propria giornata e sono di conseguenza tanti quelli che in questi ultimi giorni del 2018 tengono le orecchie drizzate per tentare di avere qualche anticipazione su come sarà il loro 2019. Noi abbiamo provato a mettere insieme le previsioni di alcuni dei più seguiti esperti in materia, tentando di ...

Oroscopo della settimana a Mattino 5 : le previsioni di Ada Alberti : Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni a Mattino Cinque Ada Alberti è tornata oggi a Mattino 5 con l’Oroscopo della settimana. Dopo la pausa natalizia, Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati nel day time mattutino di Canale5. La prima puntata del 2019 di Mattino Cinque si è chiusa proprio con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti. Per quanto riguarda l’Ariete l’astrologa ha affermato che le ...

Oroscopo del giorno oggi Lunedì 7 Gennaio 2019 : Oroscopo del giorno oggi Lunedì 7 Gennaio 2019. Oroscopo del giorno: seleziona il tuo segno zodiacale e scopri qual il tuo Oroscopo di oggi. Oroscopo: scopri il tuo Oroscopo su amore, lavoro, sesso ed i consigli per vivere al meglio. Oroscopo e astrologia su Roma Daily News. Oroscopo del giorno oggi Lunedì 7 Gennaio 2019 Oroscopo del giorno oggi Ariete La tua situazione lavorativa potrebbe non essere quella che desideri in questo momento, ma non ...