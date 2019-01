Ignazio Moser piccolo incidente sul ghiaccio

people24.myblog

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’ex gieffinodopo aver trascorso intere giornate a scherzare sulle qualità di Cecilia Rodriguez come sciatrice, poi alle prese con i pattini sulè letteralmente caduto a terra. Uninfortunio perche si è rotto il dito mignolo. Sui social ha postato la mano bendata e la scritta: “Il pattinaggio non è il mio forte”. Ma a fargli da infermiera in questi giorni c’è la sua Cecilia.sulla neve di Madonna di Campiglio sta trascorrendo questo inizio anno, ma per lui unsulla pista di, ma c’è già chi lo consola e sicuramente non rinuncerà al divertimento.